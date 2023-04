Ancelotti neemt het op voor veelbesproken Valverde: 'Een bijzonder mens'

Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti heeft het dinsdag opgenomen voor Federico Valverde. De 24-jarige Uruguayaan ligt onder vuur nadat hij zaterdag slaags was geraakt met Villarreal-aanvaller Álex Baena.

"Het gaat goed met Federico", zei Ancelotti in de aanloop naar het Champions League-duel van woensdag met Chelsea. "Hij is gemotiveerd en heeft goed getraind, net als de rest. Ik ken hem als een bijzonder mens, met fijne menselijke kwaliteiten. Verder ga ik niet in op wat er precies is gebeurd."

Zaterdagavond na de 2-3-nederlaag van Real Madrid tegen Villarreal ging het mis tussen Valverde en Baena. De 21-jarige Baena zou na het duel bij de spelersbus zijn geslagen door Valverde. Hij heeft aangifte tegen de middenvelder gedaan.

Baena maakte eerder op dinsdag bekend dat hij sinds het incident ernstig wordt bedreigd en opnieuw aangifte heeft gedaan. "Ik krijg nu zelfs privéberichten waarin mensen mijn familie dood wensen", aldus de Spanjaard. "Mijn familie is onherstelbare schade toegebracht. We hebben de zaak bij de politie neergelegd en laten nu het recht zijn werk doen."

Federico Valverde en Álex Baena raakten zaterdag na afloop van Real Madrid-Villarreal slaags met elkaar. Foto: Getty Images

Slechte prestaties Chelsea doen Ancelotti pijn

Op dezelfde persconferentie ging het ook over de slechte vorm waarin Chelsea dit seizoen steekt. De Londense club investeerde honderden miljoenen in de selectie, maar staat desondanks slechts elfde in de Premier League.

"Ik heb fantastische herinneringen aan deze club en aan de mensen die er nog steeds werken. Ik ben natuurlijk een supporter van Chelsea", aldus Ancelotti, die Chelsea van 2009 tot 2011 onder zijn hoede had.

Een terugkeer naar Chelsea zit er niet in, maakte de 63-jarige Italiaan duidelijk. "Nee, ik hoop dat Frank Lampard het hier fantastisch gaat doen. Hij heeft weliswaar twintig jaar minder ervaring dan ik, maar dat zal niet veel uitmaken. Hij was een fantastische speler en weet heel goed wat er in deze wedstrijden nodig is."