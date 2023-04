Spaanse scheidsrechter José María Sánchez leidt Feyenoord tegen AS Roma

De wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma in de kwartfinale van de Europa League staat donderdag onder leiding van José María Sánchez. De Spanjaard was eerder dit seizoen de scheidsrechter bij de ontmoeting tussen Ajax en Liverpool in de groepsfase van de Champions League.

De 39-jarige Sánchez floot dit seizoen ook een van de ontmoetingen tussen Real Madrid en FC Barcelona. In juni had hij de leiding over de wedstrijd tussen België en Nederland in de Nations League.

De UEFA stelde de Duitser Daniel Siebert aan voor de kwartfinale tussen Anderlecht en AZ in de Conference League. Hij was actief op het WK in Qatar.

Feyenoord hoopt tegen AS Roma een eerste stap te zetten naar de laatste vier van de Europa League. De aftrap in De Kuip is om 18.45 uur. Anderlecht-AZ begint diezelfde avond om 21.00 uur.