Oranjevrouwen houden tegen Polen vast aan 'Duitse formule': Brugts linksachter

De Oranjevrouwen beginnen dinsdag met Esmee Brugts aan de oefeninterland tegen Polen (aftrap 20.00 uur). De speelster van PSV is hersteld van een blessure en komt opnieuw als linkervleugelverdediger uit.

De negentienjarige Brugts moest door haar blessure vrijdag de onnodig verloren oefeninterland tegen Duitsland (0-1) missen, waarin Nederland een sterke indruk maakte in een 3-5-2-systeem. Haar plaats werd ingenomen door Kerstin Casparij, die in de slotfase uitviel met een blessure. Casparij begint wel op de bank.

Bondscoach Andries Jonker experimenteerde eerder al met Brugts als linkervleugelverdediger. Brugts speelt bij haar club PSV als linksbuiten. Voor Victoria Pelova geldt hetzelfde aan de rechterkant. Zij speelt bij Arsenal als rechtsbuiten, maar is sinds vrijdag de rechtervleugelverdediger bij de Oranjevrouwen.

Verder ziet Jonker geen reden om zijn ploeg te wijzigen. Maandag verklapte de bondscoach al dat Lineth Beerensteyn 'gewoon' weer in de spits zou spelen, ook al hielp ze tegen Duitsland vier grote kansen om zeep. Beerensteyn is de vervanger van de geblesseerde topschutter Vivianne Miedema. Sherida Spitse begint ook weer als een van de drie centrumverdedigers.

Nederland-Polen begint dinsdag om 20.00 uur in het stadion van Sparta Rotterdam. Het duel is voor Oranje de voorlaatste wedstrijd in Nederland voor vertrek naar Australië en Nieuw-Zeeland, waar van 20 juli tot en met 20 augustus het WK wordt gehouden.