Ferry de Haan maakt promotie bij sc Heerenveen en wordt algemeen directeur

Ferry de Haan is vanaf 1 juni algemeen directeur van sc Heerenveen. De vijftigjarige De Haan is nu nog technisch manager van de Friese club, maar volgt aankomende zomer Cees Roozemond op.

De Haan werkt sinds juni 2021 als technisch manager in Friesland en blijft ook als algemeen directeur eindverantwoordelijk voor het voetbaltechnische beleid. "Ik vind het een grote eer om leiding te mogen geven aan deze fantastische club", zegt De Haan,die uitkijkt naar zijn nieuwe functie.

"Ik werk hier nu bijna twee jaar met veel plezier en merk aan alles dat sc Heerenveen een club met veel potentie is. We staan samen voor een aantal grote uitdagingen. Zo willen we sportief en financieel verdere stappen vooruit zetten en onze voetbalfaciliteiten verbeteren. Ook hebben we de ambitie om met sc Heerenveen structureel in het linkerrijtje van de Eredivisie te spelen."

Dennis Gijsman, voorzitter van de raad van commissarissen (rvc), is blij met de benoeming van De Haan. "Ferry heeft de afgelopen twee jaar als technisch manager laten zien zeer kundig te zijn. Hij kent na twee jaar nauwe samenwerking met Cees de lopende dossiers en heeft eerder bij Excelsior als algemeen directeur gewerkt", benadrukt Gijsman.

"Als club staan we voor talentontwikkeling. Op het veld en ook daarbuiten. Het is daarom mooi dat we intern de juiste kandidaat hebben gevonden. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat Ferry de club de komende jaren verder kan helpen."

Cees Roozemond gaat sc Heerenveen na ruim vier jaar verlaten. Foto: Pro Shots

Roozemond draagt stokje graag over aan De Haan

De afzwaaiende directeur Roozemond, die ruim vier jaar geleden is aangesteld als opvolger van Luuc Eisenga, is blij met De Haan als opvolger. Sc Heerenveen is sindsdien achtereenvolgens als elfde, tiende, twaalfde en achtste gefinisht. De club staat momenteel ook op de achtste plaats in de Eredivisie.

"Nu is het moment daar om in rust en met respect voor elkaar het stokje over te dragen. Ferry is een bestuurder met expertise en ervaring in de voetbalwereld. Samen gaan we zorgen voor een goede overdracht, zodat de club verder kan met de ingezette koers. Ik hoop daarbij uiteraard dat we samen de komende maanden nog voor een mooie sportieve verrassing kunnen gaan zorgen", zegt Roozemond.