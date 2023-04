Ajax bevestigt komst van directeur Mislintat: 'Hij maakte direct indruk op ons'

Ajax heeft dinsdag de aanstelling van directeur voetbalzaken Sven Mislintat bevestigd. Algemeen directeur Edwin van der Sar is trots op de komst van de vijftigjarige Duitser, die een contract tot medio 2026 bij de Amsterdammers tekent.

"Het is goed voor Ajax dat we deze belangrijke positie hebben kunnen invullen met een internationaal ervaren voetbaldirecteur die al snel kan beginnen. Ik ben ervan overtuigd dat hij een belangrijke bijdrage gaat leveren aan nieuwe successen van Ajax", zegt Van der Sar in een verklaring op de site van Ajax.

Met de komst van Mislintat heeft Ajax eindelijk een permanente opvolger voor Marc Overmars. De oud-aanvaller nam ruim een jaar geleden ontslag vanwege zijn grensoverschrijdende gedrag. Sindsdien werd het technische beleid gevoerd door Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, maar niet met veel succes.

Ajax gaf meer dan 100 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, maar veel aankopen stellen teleur. Hamstra werd verantwoordelijk gehouden voor het sportief teleurstellende seizoen van de Amsterdammers en moest vorige week vertrekken.

Het was al bekend dat Ajax op zoek was naar een nieuwe technisch directeur, maar die zoektocht duurde langer dan verwacht. De landskampioen werd eerst in verband gebracht met de Engelsman Julian Ward van Liverpool, maar de onderhandelingen liepen op niks uit. Enkele weken geleden werd Ajax gelinkt aan Mislintat.

"Aan de zoektocht naar de juiste persoon is een zorgvuldig proces voorafgegaan", zegt Van der Sar. "We zochten iemand die voor aanvallend en aantrekkelijk voetbal staat, een internationaal netwerk heeft en oog heeft voor zowel scouting als ontwikkeling en doorgroei van eigen jeugd. Sven voldoet aan het profiel en hij maakte vanaf de eerste gesprekken in februari een heel goede indruk op ons."

De nieuwe directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Foto: Ajax/Jasper Ruhe

Mislintat: 'Grote eer om directeur bij Ajax te worden'

Mislintat werkte het grootste gedeelte van zijn loopbaan in Duitsland. De Duitser was tussen 2006 en 2017 hoofd scouting en hoofd betaald voetbal bij Borussia Dortmund. Daarna werd Mislintat door Arsenal aangesteld als head of recruitment, maar dat werd geen groot succes.

In 2019 keerde Mislintat bij VfB Stuttgart terug in Duitsland. Eind vorig jaar vertrok hij bij de Bundesliga-club en zat hij zonder werk. De bestuurder werd in februari gebeld door Van der Sar of hij interesse had om directeur voetbalzaken bij Ajax te worden.

"Toen ben ik direct de gesprekken met andere partijen gestopt", zegt Mislintat. "Ik ben geboren en getogen in Dortmund en opgegroeid in de schaduw van grote, traditionele clubs."

"Sinds mijn jeugd zie ik Ajax als één van de meest iconische voetbalclubs in de wereld. Het is een grote eer om directeur voetbalzaken van Ajax te worden en ik zie het als mijn plicht om de club zo goed mogelijk te dienen."