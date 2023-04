Villarreal-speler Baena krijgt doodsbedreigingen na ruzie met Valverde van Real

Delen via E-mail

Villarreal-aanvaller Álex Baena en zijn familie hebben doodsbedreigingen ontvangen vanwege zijn conflict met Federico Valverde van Real Madrid. De Spanjaard heeft aangifte gedaan bij de politie.

Spaanse media speculeren dat Baena tijdens de wedstrijd hatelijke opmerkingen heeft gemaakt over de zwangerschap van Mina Bonino, de vrouw van Valverde. Bonino had enkele maanden eerder haar zorgen over een mogelijke miskraam geuit.