Aanvoerder Tadic vindt dat 'clubman' Heitinga trainer van Ajax moet blijven

Aanvoerder Dusan Tadic hoopt dat John Heitinga ook volgend seizoen trainer van Ajax is. De Serviër is lovend over de manier waarop de oud-verdediger de afgelopen maanden te werk is gegaan in Amsterdam.

"Ik vind John Heitinga een goede trainer voor Ajax. Moet hij blijven? Naar mijn mening wel", zegt Tadic in een uitgebreid interview met De Telegraaf, het AD en VI. "Hij is een echte clubman en dat is cruciaal. Hij heeft ook veel energie, zit strak op de discipline, snapt het spel en zijn visie is goed."

De 39-jarige Heitinga begon het seizoen als coach van Jong Ajax, maar werd eind januari na het ontslag van Alfred Schreuder naar voren geschoven om de hoofdmacht te leiden. Ajax won acht van de tien competitiewedstrijden onder Heitinga en bereikte afgelopen week de finale van de KNVB-beker.

Toch is de periode van Heitinga niet bepaald vlekkeloos te noemen. Ajax verloor vorige maand voor het eerst sinds 2005 in Johan Cruijff ArenA van rivaal Feyenoord (2-3) en is daardoor vrijwel kansloos in de titelstrijd. Bovendien werd de landskampioen in de tussenronde van de Europa League uitgeschakeld door Union Berlin.

John Heitinga coacht zijn spelers tijdens de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Foto: Pro Shots

Tadic ziet overeenkomsten tussen Heitinga en Ten Hag

Terwijl het einde van het seizoen nadert, is nog altijd onduidelijk hoe de technische staf van Ajax er volgend seizoen uitziet. Heitinga riep de clubleiding vorige week op om duidelijkheid te verschaffen. Ondertussen flirt oud-trainer Peter Bosz, die met Ajax in 2017 de finale van de Europa League haalde, openlijk met de Amsterdammers.

"Ik word niet bij de keuze voor de trainer betrokken. Maar als iemand mij om mijn mening vraagt, zal ik die altijd geven", zegt Tadic, die vindt dat Heitinga overeenkomsten heeft met Erik ten Hag. De tukker veroverde onder meer drie landstitels met Ajax en leidde de club naar de halve finales van de Champions League.

"Net als Ten Hag is hij ook volop bezig om zichzelf te ontwikkelen, door te lezen en te leren. Heitinga is een slimme en hele moderne trainer. De trainingen zitten goed in elkaar, zijn vernieuwend, met veel energie en toewijding. Hij leidt alles en is net als Ten Hag een controlfreak. Hij geeft vrijheid aan spelers, maar zit er ook bovenop."