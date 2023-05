Barcelona bijt zich stuk op Girona en loopt 'slechts' een punt uit op Real Madrid

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

FC Barcelona heeft maandag na vier overwinningen op rij weer eens punten verspeeld in La Liga. Zonder de geblesseerde Frenkie de Jong kwam de Spaanse koploper thuis niet verder dan 0-0 tegen Girona.

Barcelona had in het eigen Camp Nou een overwicht, maar swingde allesbehalve. Onder anderen Robert Lewandowski kon het verschil niet maken. Aan de andere kant kwam de thuisploeg nog een paar keer goed weg.

De Jong staat sinds vorige maand aan de kant met een knieblessure. Tegen Girona kon trainer Xavi ook niet beschikken over Andreas Christensen, Pedri en Ousmane Dembélé.

Barcelona, dat vorige week woensdag een finaleplaats in de Copa del Rey misliep door een pijnlijk 0-4-verlies tegen Real, gaat in de volgende competitiespeelronde op bezoek bij Getafe. Weer een week later komt nummer drie Atlético Madrid op bezoek.