De Ligt treft ontketende Haaland voor het eerst: 'Moeten hem samen afstoppen'

Matthijs de Ligt kijkt ernaar uit om dinsdag voor het eerst in zijn loopbaan tegen Erling Haaland te spelen. De verdediger van Bayern München ligt niet wakker van zijn ontmoeting met de in vorm verkerende topspits van Manchester City.

Haaland bevestigde zijn topvorm zaterdag nog maar eens met twee goals tegen Southampton. De 22-jarige Noor staat dit seizoen in alle competities alweer op 44 goals in 38 wedstrijden.

"Ik hoef niet veel beelden van hem te zien, want ik weet hoe hij speelt. Hij is een van de beste spitsen ter wereld. We moeten goed georganiseerd staan", zei de 23-jarige De Ligt maandag aan de vooravond van het Champions League-duel.

Volgens de oud-Ajacied is hij er niet in zijn eentje verantwoordelijk voor om Haaland af te stoppen. "Natuurlijk is hij een heel goede speler, maar als hij geen goede aanvoer krijgt, wordt het ook voor hem moeilijk. We moeten met de hele ploeg op ons best zijn."

De Ligt is net als Haaland in vorm. De verdediger van Oranje heeft zijn draai gevonden sinds hij begin dit seizoen overkwam van Juventus en is centraal in de Bayern-defensie een vaste kracht. Zaterdag vestigde hij nog de aandacht op zich met een prachtig doelpunt.

Tuchel haalt anekdote Cruijff aan

Bayern-coach Thomas Tuchel werd uiteraard ook naar het afstoppen van Haaland gevraagd. De 49-jarige Duitser moest denken aan een anekdote die Johan Cruijff ooit met hem deelde.

"Hij vertelde me over een spits die ze met FC Barcelona maar niet in toom konden houden, tot ze zich niet meer op hem focusten. Toen scoorde hij niet meer. Maar die tactiek zullen wij morgen niet gebruiken", zei hij met een glimlach.

"De cijfers van Haaland zijn ongelooflijk. Met zijn atletisch vermogen en zijn honger naar doelpunten steekt hij erboven uit, maar het draait niet alleen om hem. Heel City creëert veel kansen voor hem. We zullen het met zijn allen moeten doen."

De heenwedstrijd tussen Manchester City en Bayern München in de Champions League begint dinsdag om 21.00 uur in het Etihad Stadium. Volgende week woensdag treffen beide ploegen elkaar in Duitsland.

