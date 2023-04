Beerensteyn krijgt ook na missers tegen Duitsland het vertrouwen bij Oranje

Lineth Beerensteyn staat dinsdag 'gewoon' weer in de basis van de Oranjevrouwen voor de oefeninterland tegen Polen. In de zoektocht naar een vervanger van de geblesseerde Vivianne Miedema houdt bondscoach Andries Jonker het vertrouwen in de aanvaller van Juventus.

Jonker maakte bij zijn komst in september twee afspraken met de speelsters. "Eén: je moet je uiterste best doen in het oranje shirt. Maar je moet ook lef hebben en durven. Dan kan er wat fout gaan, maar dat moet dan maar. De veilige weg is een terugspeelbal, maar die kant van het veld wil ik niet op."

In dat licht ziet Jonker geen reden Beerensteyn te wisselen na haar vier gemiste kansen vrijdag in de verloren oefeninterland tegen Duitsland (0-1). De bondscoach spreekt juist extra vertrouwen in de 26-jarige spits uit. Maandag zei hij op zijn persconferentie dat Beerensteyn ook dinsdag tegen Polen in de basis zou beginnen, terwijl hij zoiets zelden doet.

Jonker voelt zich door de acties van Beerensteyn gesterkt om haar niet te vervangen door bijvoorbeeld Eredivisie-topscorer Fenna Kalma. De bondscoach denkt bijvoorbeeld terug aan de tweede kans van Beerensteyn tegen Duitsland, vlak voor rust. Daarbij ontving de 89-voudig international een hoge pass van verdediger Stefanie van der Gragt.

"Ze moest toen nog een speelster voorbij. Ik wil dat ze dat durft en doet. Je kan als spits de bal vasthouden, wachten op aansluiting en terugspelen. Maar je kan ook een actie maken, met het risico dat die mislukt."

"Lineth koos voor de actie en die lukte voortreffelijk. Daardoor zet ze zichzelf alleen voor de keeper en daar hou ik van. Ik stimuleer het hele team om dat te doen. Dat het Lineth niet lukte om te scoren? Jammer dan! De volgende keer lukt het wel."

Beerensteyn is blij met het vertrouwen van Jonker, al moest ze maandag van de bondscoach nog te horen krijgen dat ze tegen Polen zou starten. "Het is altijd fijn als een trainer vertrouwen in je uitspreekt. Ik moet laten zien dat hij op het juiste pad zit. Hij is altijd heel eerlijk naar mij geweest. Hij maakt mij wijs dat ik op mezelf moet vertrouwen en vooral lekker moet gaan voetballen."

Andries Jonker ziet geen reden om Lineth Beerensteyn te wisselen. Foto: ANP

'Volgende keer gaan de ballen erin'

Voor de Oranjevrouwen volgt de oefeninterland tegen Polen precies honderd dagen voor de start van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Daar is Portugal op 23 juli de eerste tegenstander. Jonker schat Polen en Portugal ongeveer even sterk in. Daarom is het duel met de nummer dertig van de FIFA-ranglijst voor hem een belangrijke test, ook al ontbreken de Polen op het WK.

Het dominante spel tegen Duitsland heeft de ploeg een "enorme impuls" gegeven, ziet Jonker. "We verlangen allemaal terug naar de tijden van een paar jaar terug, toen we tot de wereldtop behoorden. Dat kan je laten zien als je tegen de wereldtop speelt. De meiden hebben voor henzelf bevestigd dat het nog steeds kan."

Ook Beerensteyn ziet dat Nederland een barrière heeft geslecht. "We creëerden kansen tegen Duitsland en dat is een heel grote stap voor ons geweest. Hier hadden we van tevoren alleen maar op gehoopt. Op deze manier kunnen we het elk land moeilijk maken. En de volgende keer gaan de ballen er wel in."

Nederland moet het tegen Polen stellen zonder aanvaller Renate Jansen, die zaterdag in de trainingswedstijd van de Oranjereserves tegen Feyenoord (4-1) geblesseerd is geraakt. Het meespelen van Esmee Brugts, die het duel met Duitsland door een blessure miste, is onzeker. Kerstin Casparij lijkt te kunnen spelen, nadat ze tegen Duitsland was uitgevallen.

Nederland-Polen gaat dinsdag om 20.00 uur van start in het stadion van Sparta Rotterdam. Het is de voorlaatste wedstrijd in Nederland voor de start van het WK. Op 2 juli speelt Oranje in Kerkrade nog een uitzwaaiwedstrijd tegen België.