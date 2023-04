Geblesseerde Miedema bezoekt Oranje: 'Ben met open armen ontvangen'

Op uitnodiging van bondscoach Andries Jonker werkt Vivianne Miedema sinds zondag aan haar herstel bij de Oranjevrouwen. Hoewel de topschutter door een knieblessure komende zomer het WK mist, wilde Jonker zijn speelsters een impuls geven met de komst van de spits van Arsenal.

Jonker had zijn speelsters van tevoren ingelicht met het flitsbezoek van Miedema. De entree van de topscorer aller tijden van Nederland kwam daarom niet als een verrassing voor de internationals, maar de euforie was er volgens Lineth Beerensteyn niet minder om.

"Het is natuurlijk hartstikke leuk en fijn dat ze er is", zei de voorlopige vervanger van Miedema maandag tijdens een digitaal persmoment. Een paar uur eerder waren vanuit Zeist de eerste foto's van Miedema verschenen. Zondag was ze volgens Jonker bij het nationale trainingscomplex al "met open armen ontvangen".

Jonker kwam met het idee om Miedema uit te nodigen, omdat haar komst "een positieve uitwerking op de groep" zou hebben. Het was voor de spits ook de laatste gelegenheid de Oranjevrouwen te zien voor het vertrek naar Australië en Nieuw-Zeeland, waar van 20 juli tot en met 20 augustus het WK gespeeld wordt.

Miedema mist het toernooi doordat ze in december vorig jaar haar voorste kruisband afscheurde. In juni, als de WK-voorbereiding begint, is ze verhinderd. De afwezigheid van Miedema kwam in de winter hard aan bij de Oranjevrouwen.

Volgens Beerensteyn wordt ze niet alleen binnen de lijnen, maar ook daarbuiten hard gemist. "Ze is ontzettend belangrijk voor de groep. Je kan haar altijd bellen of appen als je ergens vragen over hebt. Maar die rol vult ze nu ook optimaal in."

Zo spraken Beerensteyn en Miedema maandag al individueel met elkaar. Niet zozeer over de gemiste kansen van Beerensteyn vrijdag in de onnodig verloren oefeninterland tegen Duitsland (0-1), maar juist over het leven. "We zijn goede vriendinnen van elkaar."

Vivianne Miedema geeft zaterdag langs het trainingsveld instructies aan haar ploeggenoten. Foto: Getty Images

Miedema niet als extra staflid naar WK

Jonker zegt altijd goed contact met Miedema te hebben gehouden. Ze overleggen regelmatig over teamzaken als de invulling van de staf op het WK en de wensen van het team. Zo gaat er op het WK voor het eerst een masseur mee, een diep gekoesterde wens van de ploeg.

Ook over het spel van de Oranjevrouwen praten Jonker en Miedema vaak. "En ik moet zeggen dat ze uitermate scherp naar de wedstrijden kijkt", zegt Jonker. "Ze komt met goede opmerkingen. Daaruit blijkt dat ze ook voor de televisie een uitstekend spelinzicht heeft."

Jonker steekt wat op van Miedema, die onlangs herhaalde dat ze na haar spelerscarrière graag trainer wil worden. "Niet alle spelers hebben zin om tot in detail naar het spel te kijken. Vivianne boeit dat wel. Voor mij is het interessant om met een van de beste speelsters ter wereld te praten en te horen hoe ze dingen ervaart."

Miedema zal dinsdag in het stadion van Sparta Rotterdam toeschouwer zijn bij de oefeninterland van de Oranjevrouwen tegen Polen (aftrap 20.00 uur). Daarna keert ze terug naar Londen en zal de ploeg Miedema tot en met het WK niet meer in levenden lijve zien.

Jonker zei eerder al dat de spits niet als extra speelster of staflid naar Australië en Nieuw-Zeeland afreist, omdat ze bij haar club Arsenal dan de laatste fase van haar revalidatie ingaat. Verbaal zal ze wel aanwezig zijn, weet Beerensteyn. "Op het WK zal ze ons van afstand alle steun geven."