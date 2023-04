Guardiola pareert kritiek op uitblijven CL-titel: 'Kijk eens naar Michael Jordan'

Josep Guardiola vindt het niet gek dat Manchester City nog altijd wacht op de eerste eindzege in de Champions League. In aanloop naar de kraker tegen Bayern München zegt de Spaanse manager dat basketballegende Michael Jordan ook niet ieder seizoen succesvol was.

Manchester City strandt de laatste seizoenen regelmatig in de kwartfinales of halve finales van de Champions League. In 2021 bereikte de Engelse grootmacht de finale, waarin het Chelsea van manager Thomas Tuchel te sterk was. Tuchel is inmiddels coach van Bayern.

Guardiola werd maandag op een persconferentie gevraagd wanneer City eindelijk de Champions League eens gaat winnen. "Deze vraag komt ieder jaar voorbij", zei de oud-coach van Bayern en FC Barcelona. "We proberen het ieder seizoen, maar je komt vaak teams tegen die ook heel erg goed zijn."

"We gaan er altijd voor, maar dat betekent niet dat je altijd wint. Kijk eens naar Michael Jordan. Hij heeft zes NBA-titels gewonnen met Chicago Bulls, maar hoeveel seizoenen heeft hij gespeeld? Vijftien. We moeten een perfecte wedstrijd spelen om een goede uitgangspositie te verschaffen voor de return in Duitsland."

'Haaland is zo belangrijk voor ons'

Guardiola hoopt dat Erling Haaland opnieuw een cruciale rol gaat spelen bij City. De Noorse topspits heeft sinds zijn komst afgelopen zomer al 44 keer gescoord in 38 wedstrijden.

"Hij is zo belangrijk voor ons", erkende Guardiola. "Hij kan ons helpen om eindelijk de Champions League te winnen. Het is belangrijk om een speler in de gelederen te hebben die uit het niets kan scoren."