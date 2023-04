FC Den Bosch vindt in jonge Pool (38) opvolger van ontslagen trainer De Gier

FC Den Bosch heeft in Tomasz Kaczmarek een nieuwe trainer gevonden. De 38-jarige Pool volgt bij de laagvlieger uit de Keuken Kampioen Divisie Jack de Gier op, die vorige maand werd ontslagen.

Zijn laatste club was het Poolse Lechia Gdansk, waarmee hij zich vorig jaar plaatste voor Europees voetbal. In september werd hij er ontslagen vanwege teleurstellende resultaten. Sindsdien zat hij zonder club.

Technisch manager Yousuf Sajjad is blij met de komst van Kaczmarek. "Een van de criteria in de zoektocht naar een nieuwe trainer was dat diegene het project begrijpt, weet wat er moet gebeuren en welke fases we gaan doorlopen. Tomasz voldoet aan onze eisen", zegt de dertigjarige Brit.