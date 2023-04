De opties voor Messi: FC Barcelona, de VS of toch een salaris van 400 miljoen?

Volgens Franse media gaat Lionel Messi Paris Saint-Germain na dit seizoen transfervrij verlaten . De 35-jarige sterspeler hoeft niet lang zonder club te zitten, want van over de hele wereld is verregaande interesse. Wat zijn de voornaamste opties voor de wereldkampioen?

Toch langer bij PSG?

Voorafgaand aan het WK in Qatar waren Messi en PSG het naar verluidt nog eens over een nieuwe verbintenis. Inmiddels zijn de kaarten anders geschud. De Franse topclub zou ontevreden zijn over de inbreng van Messi tijdens wedstrijden. Daarnaast zou zijn entourage een hogere gage eisen voor de Argentijn, terwijl PSG juist meer financiële speelruimte wil creëren in het salarishuis.

Bovendien helpen de fans van PSG niet mee aan een langer verblijf. Messi wordt regelmatig uitgefloten door de eigen supporters, die vinden dat de aanvaller beter moet presteren. De aanhang is overigens kritisch op heel PSG. De Ligue 1-koploper werd dit seizoen al vroeg uitgeschakeld in de Champions League (door Bayern München) en in de Franse beker (door Olympique Marseille).

Oude liefde FC Barcelona lonkt

FC Barcelona is er als de kippen bij om Messi op te pikken. De Catalaanse grootmacht heeft al gesprekken gevoerd met het management van de clublegende. "Alle sprookjes zouden een positief einde moeten krijgen", zei vicevoorzitter Rafa Yuste anderhalve week geleden. "Als je verliefd bent op een persoon, wil je verliefd blijven. Hopelijk kunnen we Leo verleiden om terug te komen."

Messi vertrok medio 2021 na 21 jaar transfervrij bij Barcelona, waarmee hij in totaal 34 prijzen pakte. De topclub moest destijds het salarisbudget met circa 200 miljoen euro terugbrengen om aan de financiële regels te voldoen. Barcelona en de clubtopscorer aller tijden (672 goals) kwamen niet tot een deal over een (fors) verlaagd salaris, wat tot een breuk leidde.

Lionel Messi won in 2006, 2009, 2011 en 2015 de Champions League met FC Barcelona. Foto: Getty Images

Het gewenste avontuur in de MLS

In 2020 gaf Messi aan dat hij erg benieuwd is naar het leven in de Verenigde Staten en naar het voetbal in de Major League Soccer (MLS). Diverse Noord-Amerikaanse clubs worden sindsdien gelinkt aan de Argentijn. Het Inter Miami van de ambitieuze mede-eigenaar David Beckham en coach Phil Neville lijkt het concreetst.

Volgens het Britse dagblad The Independent was Beckham vlak voor het WK al dicht bij een overeenkomst met Messi over een dienstverband vanaf medio 2023. De Engelse oud-middenvelder zou bereid zijn Messi aandelen in de club te geven om hem te overtuigen voor Inter Miami te kiezen. Mede vanwege het salarisplafond in de MLS ligt een overstap van de aanvaller toch niet voor de hand.

David Beckham stond van 2007 tot 2013 onder contract bij LA Galaxy. Foto: Getty Images

Megasalaris ligt klaar in Saoedi-Arabië

In plaats van 'The American Dream' kan Messi net als Cristiano Ronaldo kiezen voor een gigantisch salaris in de zandbak. Volgens diverse Spaanse media en transferexpert Fabrizio Romano heeft het Saoedische Al Hilal een jaarsalaris van maar liefst 400 miljoen euro geboden.

Messi zou bij een transfer naar het Midden-Oosten twee keer zoveel verdienen als Ronaldo bij Al Nassr. Maar een vertrek naar Saoedi-Arabië lijkt onwaarschijnlijk. Onder meer het Argentijnse TNT Sports meldt dat Messi op hoog niveau wil blijven acteren met het oog op de Copa América in 2024.

Cristiano Ronaldo staat inmiddels op tien goals in elf competitieduels voor Al Nassr. Foto: Getty Images

Newell's Old Boys koestert hoop

Stiekem hoopt Newell's Old Boys, de jeugdclub van Messi, nog altijd op een terugkeer. De zevenvoudig Gouden Bal-winnaar heeft in de loop der jaren meerdere keren aangegeven dat hij zijn loopbaan graag wil afsluiten bij de club uit zijn geboortestad Rosario.