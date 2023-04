Op 16 maart konden de champagneflessen net niet ontkurkt worden, maar deze week krijgt Nederland alsnog de kans om de zesde plaats op de coëfficiëntenlijst veilig te stellen. Wat moet er gebeuren om de strijd met Portugal nu wél te beslissen?

Mocht de Eredivisie door een wonderlijke samenloop van omstandigheden alsnog naast de zesde plaats op de coëfficiëntenlijst grijpen, dan hoort Gabriel Martinelli van Arsenal thuis in een rijtje met Maniche, Massimo Ambrosini, Gerd Müller en Lucas Moura: spelers die het Nederlandse voetbal een trauma hebben bezorgd.

Het was Martinelli die op 16 maart als enige faalde tijdens de strafschoppenreeks tussen Arsenal en Sporting CP met als inzet een plaats bij de laatste acht in de Europa League. Bij een triomf van 'The Gunners' zou Nederland de zo gewilde zesde plek in de knip hebben.

Het zou een passend einde zijn geweest van een feestavond waarop Feyenoord en AZ zich meldden in de kwartfinales van respectievelijk de Europa League en Conference League. De Rotterdammers deden dat door Shakhtar Donetsk te vernederen, terwijl AZ stuntte tegen Serie A-hoogvlieger Lazio. Feyenoord vervolgt het Europese seizoen donderdag in De Kuip met de kwartfinale tegen AS Roma en op diezelfde avond duelleert AZ in Brussel met Anderlecht.

UEFA-coëfficiëntenlijst, cyclus 2018-2023 Engeland - 106,427 Spanje - 90,855 Duitsland - 81,731 Italië - 77,211 Frankrijk - 60,997 Nederland - 58,900 Portugal - 55,882 België - 41,400 Schotland - 36,400 Oostenrijk - 34,000

Eredivisie koestert riante voorsprong op Portugal

Door de misser van Martinelli is het geduld van de Nederlandse fans op de proef gesteld, al moet werkelijk alles tegenzitten wil Nederland voor het einde van het seizoen nog worden overvleugeld door Portugal. Bij aanvang van de kwartfinales, die deze en volgende week worden betwist, koestert de Eredivisie een voorsprong van 3,018 punten op de Primeira Liga.

Namens de Zuid-Europeanen kunnen Benfica en Sporting CP de coëfficiënt nog verbeteren. Benfica, geleid door voormalig PSV-coach Roger Schmidt, ontvangt dinsdagavond Internazionale bij de laatste acht in de Champions League. Donderdagavond gaat Sporting CP in Europa League-verband op bezoek bij Juventus.

De uitgangssituatie is daarmee helder: zowel Nederland als Portugal heeft nog twee troeven over. Daarbij zijn de Zuid-Europeanen in het nadeel, omdat ze elk resultaat door zes moeten delen. Dat komt doordat Portugal het seizoen inzette met zes teams. Nederland begon met vijf ploegen en hoeft de punten die zijn gekoppeld aan een gelijkspel of zege daarmee door slechts vijf te delen.

Een achterstand van 3,018 punten goedmaken, de missie van Portugal, is bijna onbegonnen werk in dit late stadium van het seizoen. De Primeira Liga kan nog maximaal 24 punten veroveren, oftewel 4 punten voor de coëfficiënt. Dat is het geval als zowel Benfica als Sporting CP vanaf nu al zijn wedstrijden wint, maar dat is niet erg realistisch.

Ook voor de Eredivisie bedraagt het maximum 24 punten, wat door het kleinere aantal teams bij de start van het seizoen neerkomt op 4,8 punten voor de coëfficiënt. Om Portugal sowieso voor te blijven, hoeft Nederland nog maar 0,983 punten voor de coëfficiënt te verdienen. Gebeurt dat, dan neemt de Eredivisie in het seizoen 2024/2025 hoe dan ook met twee teams deel aan de eerste ronde van de Champions League. De nummer drie is dan actief in de voorronde van het miljardenbal.

Zo werkt de coëfficiëntenlijst: De coëfficiëntenlijst is simpelweg een optelsom van de prestaties van een land gedurende vijf seizoenen. Deze tickets worden met een jaar vertraging toegekend. Op basis van de stand na deze jaargang wordt vastgesteld hoe de verdeling er in het seizoen 2024/2025 uitziet.

Nederland bezette na het afgelopen seizoen de zevende plaats. Dit betekent dat de kampioen van dit seizoen rechtstreeks mag deelnemen aan de Champions League. De nummer twee stroomt in de derde voorronde van het miljardenbal in.

De bekerwinnaar doet mee aan de play-offs (de laatste voorronde) in de Europa League. De nummer drie maakt zijn opwachting in de derde kwalificatieronde van de Conference League en de winnaar van de play-offs geeft acte de présence in de tweede voorronde van het 'derde Europese toernooi'.

In de praktijk komt het vaak voor dat tickets doorschuiven, bijvoorbeeld als de KNVB-bekerwinnaar ook landskampioen is geworden.

Zesde plek kan deze week al binnen zijn

Om zelfs bij een Portugese dubbelslag in de Champions League en Europa League (één die ook nog wordt behaald met louter zeges vanaf de kwartfinales) de zesde plaats te behouden, moet Nederland dit seizoen nog maar twee keer winnen en eenmaal gelijkspelen. De Eredivisie verdient immers 0,4 coëfficiëntenpunten voor een overwinning en 0,2 coëfficiëntenpunten voor een gelijkspel.

De situatie wordt er bij elk puntenverlies van een Portugese club alleen maar rooskleuriger op. Mogelijk kan zelfs deze week de vlag al uit. Na de wedstrijden van donderdagavond kan de Primeira Liga nog maar maximaal 3,33 punten veroveren. De Eredivisie is dus over twee dagen zeker van een tweede Champions League-ticket als de voorsprong minimaal 3,34 punten bedraagt.