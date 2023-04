Villarreal-aanvaller Baena doet aangifte tegen Real-speler Valverde na vuistslag

Villarreal-aanvaller Álex Baena heeft aangifte gedaan tegen Real Madrid-speler Federico Valverde. De Uruguayaan zou zijn tegenstander zaterdag na het competitieduel tussen de Spaanse clubs bij de spelersbus hebben geslagen.

Villarreal klopte Real in Santiago Bernabéu met 2-3. Na afloop wachtte Valverde de Spanjaard bij de spelersbus op en gaf hij de aanvaller naar verluidt een klap in het gezicht. Villarreal zou een video van het voorval hebben.

De nummer vijf van La Liga bevestigt in een verklaring dat Baena aangifte heeft gedaan. "Álex Baena is zaterdagavond na de wedstrijd tegen Real aangevallen terwijl hij richting de spelersbus liep. De speler heeft bij de politie aangifte gedaan tegen de agressor."

Baena liet zondag op sociale media al weten dat hij was aangevallen, zonder Valverde bij naam te noemen. "Erg blij met de indrukwekkende zege in Santiago Bernabéu, maar tegelijkertijd erg verdrietig vanwege de agressie waar ik na de wedstrijd mee te maken kreeg."

Spaanse media meldden dat Valverde boos was over opmerkingen die Baena had gemaakt tijdens het bekerduel tussen Villarreal en Real (2-3) in januari. "Huil maar nu je zoon niet geboren gaat worden", zou Baena onder meer hebben gezegd. De vrouw van Valverde had op dat moment problemen met de zwangerschap. Baena ontkent dat hij de Uruguayaan heeft uitgedaagd.