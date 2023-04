Voormalig PSV-spits Locadia vervolgt loopbaan in China na kort avontuur in Iran

Delen via E-mail

Jürgen Locadia vervolgt zijn carrière bij het Chinese Cangzhou Mighty Lions. De voormalig spits van PSV komt over van het Iraanse Persepolis, waar hij vorig jaar zomer nog neerstreek.

De 29-jarige Locadia was transfervrij nadat hij eind 2022 zijn contract bij Persepolis liet verscheuren. Volgens Iraanse media voelde de aanvaller zich niet meer veilig in het land.

De Nederlandse overheid had landgenoten opgeroepen Iran te verlaten vanwege de onrust in het land na de dood van Mahsa Amini. De 22-jarige vrouw overleed nadat ze door de religieuze politie was opgepakt omdat ze haar hoofd niet goed zou hebben bedekt.