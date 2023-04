Slot geniet van ontwikkeling die Feyenoord-uitblinker Giménez doormaakt

Trainer Arne Slot heeft zondag genoten van de rol die Santiago Giménez vervulde tijdens Feyenoord-RKC Waalwijk (5-1). De Mexicaanse spits was bij vier doelpunten betrokken.

Giménez, die één keer scoorde, trok daarmee de stijgende lijn van de laatste weken door. Vóór de winterstop werd hij vaak als invaller gebruikt, maar sinds de jaarwisseling is de 21-jarige aanvaller onomstreden.

"Hij moest in het begin fit genoeg worden om het tempo van de wedstrijd aan te kunnen. Want dan wordt het pas écht interessant", zei Slot tegen ESPN over de ontwikkeling die Giménez heeft doorgemaakt.

"Het is al bijzonder dat hij hier voetbalt. De meeste mensen weten het niet, maar in Mexico kun je iets meer geld verdienen dan bij Feyenoord. Het zegt heel veel over de bewuste keuze die hij gemaakt heeft."

Giménez wordt zelfs al in verband gebracht met een transfer. "Het valt niet uit te sluiten dat er links en rechts clubs zijn die zeggen: goh, hij schiet ze makkelijk binnen en is nog vrij jong", zei Slot daarover.

Arne Slot complimenteert de gewisselde Santiago Giménez met zijn spel. Foto: Getty Images

'We maken onze kansen steeds beter af'

Ondanks de galavoorstelling van Feyenoord tegen RKC was Slot niet helemaal blij met zijn ploeg. "Ik was niet zo tevreden over het eerste kwartier", vertelde de 44-jarige trainer.

"RKC kon te vaak het middenveld oversteken en onze restverdediging stond niet goed. Dat gold ook voor het eerste kwartier van de tweede helft. Wel zijn we steeds beter in staat om onze kansen af te maken."

Slot en Feyenoord kunnen zich nu gaan richten op de thuiswedstrijd tegen AS Roma in de Europa League, die donderdag op het programma staat. De return op Italiaanse bodem is een week later.