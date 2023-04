Feyenoord speelt RKC Waalwijk weg en blijft in zetel in strijd om kampioenschap

Feyenoord heeft zondag een nieuwe stap naar het landskampioenschap gezet. De Rotterdammers waren vier dagen na het veelbesproken bekerduel met Ajax veel te sterk voor RKC Waalwijk: 5-1. Het was al de achtste overwinning op rij in de Eredivisie.

Na de 1-0 (een eigen goal van Yassin Oukili) was er voor RKC geen houden aan in De Kuip. Bij rust was het 3-0 dankzij Igor Paixão en Quilindschy Hartman, waarna Paixão en Santiago Giménez de score na rust verder opvoerden. Julen Lobete deed nog iets terug.

Dankzij de nieuwe driepunter houdt Feyenoord acht punten voorsprong op achtervolgers Ajax en PSV. Er zijn nog zes speelrondes te gaan, waarin de ploeg van trainer Arne Slot een relatief makkelijk programma heeft.

Over een week gaat Feyenoord op bezoek bij SC Cambuur. Drie dagen eerder wordt thuis tegen AS Roma gespeeld in de kwartfinales van de Europa League. De return in Rome is een week later.

Voor RKC is er ondanks de flinke nederlaag weinig aan de hand, al komt het wel slecht uit in de strijd om de play-offs. De ploeg van coach Joseph Oosting, die na dit seizoen naar FC Twente lijkt te vertrekken, staat negende.

Na de wanorde tegen Ajax betraden de Feyenoord-spelers in speciale shirts het veld. 'Gebruik je verstand', stond erop. Foto: Pro Shots

Feyenoord houdt al voor rust huis

RKC was zondag vanaf het begin duidelijk de mindere in De Kuip. De Waalwijkers kregen weliswaar een paar kansen (Florian Jozefzoon en Vurnon Anita waren gevaarlijk), maar hadden vooral geluk dat Feyenoord het vizier nog niet op scherp had.

Keeper Etienne Vaessen had een antwoord op inzetten van Oussama Idrissi, Sebastian Szymanski en Giménez. Mats Wieffer klopte hem wél, maar trof met een kopbal de paal.

Nog geen minuut later was het alsnog raak, toen een voorzetje van Wieffer ongelukkig van richting werd veranderd door Oukili. Daarmee was het hek van de dam; niet lang erna scoorde Paixão, nadat Giménez nog de paal had geraakt. Paixão zou eigenlijk niet in de basis staan, maar werd op het laatste moment opgesteld vanwege een blessure van Alireza Jahanbakhsh.

Igor Paixão tekent op aangeven van Santiago Giménez voor het vierde Feyenoord-doelpunt. Foto: Pro Shots

Ook uitblinker Giménez pikt goaltje mee

Nadat Hartman nog voor het rustsignaal voor 3-0 had gezorgd, was van enige spanning geen sprake meer. In de tweede helft ging het swingende Feyenoord vrolijk verder: na 52 minuten mocht Paixão na een mooi hakje van Giménez zijn tweede van de avond maken.

Amper tien minuten later konden de Feyenoord-fans, die zich ditmaal voorbeeldig gedroegen, opnieuw juichen. Uitblinker Giménez rondde oog in oog met keeper Vaessen koeltjes af.