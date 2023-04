Grensrechter voorlopig geschorst na elleboogstoot aan Liverpool-back Robertson

Assistent-scheidsrechter Constantine Hatzidakis mag de komende tijd niet in actie komen in Engeland. Scheidsrechtersbond PGMOL heeft de grensrechter voor onbepaalde tijd geschorst na zijn elleboogstoot zondag in de rust van Liverpool-Arsenal aan Liverpool-verdediger Andrew Robertson.

Robertson maakte vlak na het rustsignaal ruzie met Hatzidakis. De Schot kreeg vervolgens de elleboog van de gefrustreerde grensrechter in zijn gezicht. Robertson haalde woedend verhaal bij scheidsrechter Paul Tierney, die hem een gele kaart gaf.

De PGMOL (Professional Game Match Officials Limited) liet nog tijdens de wedstrijd van zich horen. "We zijn op de hoogte van het incident tussen Hatzidakis en Robertson", scheef de scheidsrechtersbond in een verklaring. "We zullen de zaak bekijken."

Robertson en Liverpool stonden bij rust met 0-2 achter tegen Arsenal. De wedstrijd tegen de koploper eindigde in 2-2. Mohamed Salah miste een penalty namens de thuisclub.

