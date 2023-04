Heitinga blij met broodnodige competitiezege Ajax: 'Al was het deels ruk'

John Heitinga is grotendeels tevreden over wat Ajax zondag tegen Fortuna Sittard liet zien. De Amsterdammers deden na twee zegeloze competitieduels wat ze moesten doen, wonnen met 4-0 en namen de tweede plek weer over van PSV.

"In het begin speelden we fris. Het belang van de eerste goal was heel groot. Daarmee creëerden we ruimtes", zei Heitinga tegen ESPN over de 1-0 van Steven Berghuis, die al in de zesde minuut scoorde.

"Maar het tweede deel van de eerste helft was eigenlijk gewoon ruk. Het baltempo was te laag, we werden slordig en hadden door moeten drukken. In de tweede helft pakten we het weer op en maakten we een paar goals. Het was bij vlagen goed."

Ajax ging door twee goals van de als rechtsbuiten spelende Berghuis met een 2-0-voorsprong de rust in. In de tweede helft breidden Steven Bergwijn en Kenneth Taylor de score uit in de Johan Cruijff ArenA.

'Vos en Godts verdienen hun debuut'

In de tweede helft gunde Heitinga de jonge middenvelders Silvano Vos (achttien jaar) en Mika Godts (zeventien) hun debuut. Volgens de trainer maken beide talenten een sterke ontwikkeling door.

"Ze hadden op dit moment ook met Ajax onder 19 in de Youth League kunnen spelen, maar komen nu op dit podium uit. Ze verdienen het", vertelde hij. "Het is een beloning voor het harde werk dat ze leveren."