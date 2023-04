Liverpool redt ondanks ongelukkige hoofdrol Van Dijk punt tegen koploper Arsenal

Liverpool heeft Arsenal zondag op Anfield het eerste puntenverlies in bijna twee maanden toegediend in de Premier League. De ploeg van manager Jürgen Klopp pakte ondanks een ongelukkige hoofdrol voor Virgil van Dijk op de valreep een punt tegen de koploper: 2-2.

Arsenal ging voortvarend van start en opende in de achtste minuut de score. Een pass van Martin Ødegaard kwam via Van Dijk bij Gabriel Martinelli terecht, waarna de Braziliaan het laatste zetje gaf.

Twintig minuten later was het opnieuw raak voor 'The Gunners' en wederom was Van Dijk hierbij betrokken. De Oranje-international verloor tegenstander Gabriel Jesus even uit het oog en zag hem raak koppen uit een afgemeten voorzet van Martinelli.