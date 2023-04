Twee mooie goals Berghuis leiden royale thuiszege Ajax op Fortuna Sittard in

Ajax heeft zondag weer eens een overwinning geboekt in de Eredivisie. Aan de hand van Steven Berghuis, die de eerste twee doelpunten maakte, werd Fortuna Sittard in de Johan Cruijff ArenA met 4-0 verslagen.

Berghuis speelde bij afwezigheid van de geblesseerde Mohammed Kudus als rechtsbuiten en was in het eerste half uur twee keer trefzeker. Beide goals waren fraai. In de tweede helft scoorden ook Steven Bergwijn en Kenneth Taylor.

Dankzij de winst heeft Ajax, dat twee speelrondes op een zege wachtte, de tweede plek op doelsaldo weer in handen. De ploeg van coach John Heitinga was zaterdagavond voorbijgestreefd door PSV, dat zich in eigen huis ontdeed van Excelsior (4-0).

Over precies een week speelt Ajax opnieuw thuis. FC Emmen is dan de tegenstander. De Amsterdammers zullen moeten blijven winnen om het gat naar koploper Feyenoord nog te kunnen dichten.

Fortuna Sittard beleeft onder leiding van de Spaanse trainer Julio Velázquez op sportief vlak een vrij zorgeloos seizoen. Er is een voorsprong van acht punten op de degradatieplaatsen.

Steven Berghuis haalt uit en zet Ajax op voorsprong. Foto: ANP

Klaassen en Yilmaz gewoon aan de aftrap

Met Davy Klaassen en Burak Yilmaz stonden er zondag twee veelbesproken spelers aan de aftrap in de ArenA. Klaassen was hersteld na het aanstekerincident in De Kuip en Yilmaz maakte zijn eerste minuten sinds hij vorige week op Instagram plots zijn afscheid bij Fortuna leek aan te kondigen.

Bij absentie van Kudus kreeg middenvelder Florian Grillitsch weer eens een kans bij Ajax. Met onder anderen de Oostenrijker in de ploeg was het eenrichtingsverkeer. Al na vijf minuten scoorde Berghuis, die vanaf rechts naar binnen trok en via de binnenkant van de paal knap raak schoot.

Na grote kansen voor Dusan Tadic en Edson Álvarez liet Berghuis de Ajax-fans in de 27e minuut opnieuw juichen. Bij de zoveelste Amsterdamse aanval kreeg Fortuna de bal niet weg en joeg de oud-Feyenoorder de 2-0 in het dak van het doel.

De van zijn hoofdwond herstelde Davy Klaassen in duel op het middenveld. Foto: Getty Images

Bergwijn breidt score na rust uit

Fortuna speelde voor rust vrijwel niets klaar en dat was zeker in de beginfase van de tweede helft niet anders. De Limburgers kregen al snel een derde tik te verwerken; op aangeven van Berghuis scoorde Bergwijn met een poeier.

Vlak erna kreeg Jorge Sánchez applaus toen hij het probeerde met een spectaculaire omhaal, die net naast ging. Vervolgens was het woord zowaar aan Fortuna, dat via een kopbal van aanvoerder Yilmaz de lat raakte.