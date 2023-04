Alderweireld schiet Royal Antwerp naar zege, AZ-opponent kan niet overtuigen

Royal Antwerp heeft zich zondag tegen Cercle Brugge naar een overwinning geknokt in de Belgische competitie. De ploeg van trainer Mark van Bommel stond halverwege met 0-1 achter, maar won met 2-1. Eerder op de dag speelde Anderlecht doelpuntloos gelijk tegen Westerlo.

Het Nederlands getinte Antwerp had het lange tijd lastig met Cercle Brugge, dat voor rust via Dino Hotic de score opende. In het tweede bedrijf verschalkte Cercle-Brugge-verdediger Boris Popovic zijn eigen doelman en maakte Toby Alderweireld vanaf de strafschopstip het winnende doelpunt.

De van een blessure herstelde Vincent Janssen stond bij Antwerp in de basis. De clubtopscorer werd in de zeventigste minuut naar de kant gehaald, terwijl de 0-1-achterstand toen nog op het bord stond. Ook Calvin Stengs had een basisplek, terwijl Gyrano Kerk een rol als invaller had.

Door de overwinning op Cercle Brugge komt Antwerp op 66 punten. Dat aantal is goed voor de derde plek, achter koploper KRC Genk en Royale Union Saint-Gilloise. Na 34 wedstrijden speelt de top vier in de play-offs om het kampioenschap. Voorafgaand aan die play-offs worden de punten gehalveerd.

Top vijf Jupiler Pro League KRC Genk 31-71 (+40) Royale Union Saint-Gilloise 32-69 (+26) Royal Antwerp 32-66 (+31) KAA Gent 32-55 (+27) Club Brugge 32-55 (+18)

AZ zal niet onder de indruk raken van Anderlecht

Eerder op de dag zal AZ-coach Pascal Jansen vermoedelijk met extra interesse naar Anderlecht-Westerlo hebben gekeken. Over vier dagen is Anderlecht namelijk de tegenstander van AZ in de kwartfinales van de Conference League.

Erg onder de indruk zal de AZ-trainer niet zijn geweest van de ploeg uit Brussel. Het was Westerlo dat nog het meest op jacht ging naar het winnende doelpunt. De thuisploeg had het aan de Nederlandse doelman Bart Verbruggen te danken dat het 0-0 bleef.

Met het punt schiet Anderlecht weinig op. De gevallen topclub staat negende en alleen de nummers vijf tot en met acht strijden aan het einde van de seizoen in de play-offs voor een Europees ticket. Anderlecht is met 34 landstitels nog altijd recordkampioen in België.