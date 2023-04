Dallinga vestigt aandacht weer op zich bij Toulouse met twaalfde seizoenstreffer

Thijs Dallinga heeft zondag weer van zich doen spreken bij Toulouse. De 22-jarige spits was de gevierde man met het winnende doelpunt tegen Montpellier: 1-2.

Dallinga begon op de bank (coach Philippe Montanier had een paar wijzigingen doorgevoerd nadat donderdag de Coupe de France-finale werd bereikt), maar kwam al na negen minuten in het veld voor de geblesseerd geraakte Brecht Dejaegere. Zo'n 22 minuten later was het raak: de Nederlander was de laatste schakel in een mooie aanval.

Het was voor Dallinga al het twaalfde doelpunt van dit Ligue 1-seizoen. Op de topscorerslijst staat hij gedeeld zevende, vlak achter onder anderen Lionel Messi (veertien goals) en Neymar (dertien). Kylian Mbappé en Lille-spits Jonathan David leiden de dans met negentien treffers.

Dallinga is bezig aan zijn eerste seizoen in Frankrijk. Hij kwam vorig jaar zomer over van Excelsior, waar hij met 36 goals in 44 wedstrijden (in alle competities) een droomseizoen beleefde.

In de wedstrijd tegen Montpellier maakte Dallinga's ploeggenoot Farès Chaïbi er vlak voor tijd 0-2 van. Elye Wahi deed nog iets terug namens de thuisclub, maar daar bleef het bij.

Naast Dallinga vielen Stijn Spierings en voormalig AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal in bij Toulouse. Branco van den Boomen was basisspeler. Toulouse is na dertig duels de nummer twaalf van Frankrijk.

