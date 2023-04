PEC Zwolle neemt afstand van fans die kinderen sloegen na duel in Eindhoven

PEC Zwolle heeft zondag "nadrukkelijk" afstand genomen van veertig uitsupporters die vrijdag onder meer kinderen mishandelden na afloop van de verloren uitwedstrijd tegen FC Eindhoven. De fans raakten ook slaags met de politie en gooiden met stenen.

Hoewel PEC Zwolle in afwachting zegt te zijn van informatie van de politie, is het gedrag van de supporters "volstrekt ontoelaatbaar" voor de club en "nemen we er bovendien nadrukkelijk afstand van", staat in een verklaring. De club stelt "duidelijke" maatregelen te treffen. Onduidelijk is welke dat zijn.

Het ging vrijdag al mis tijdens de met 4-2 verloren Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd van PEC Zwolle tegen FC Eindhoven. In het uitvak braken vechtpartijen uit. Na afloop zochten zo'n veertig fans de confrontatie met de politie.

In plaats van dat ze naar de supportersbussen gingen, trokken de fans naar een nabijgelegen veld van hockeyvereniging Oranje-Rood, schrijft de politie zaterdag in een verklaring. Daar waren volgens Omroep Brabant kinderen van veertien en vijftien aan het voetballen. De jongeren werden bedreigd en kregen klappen. Een van hen raakte gewond.

Vervolgens gooiden de voetbalsupporters met stenen, straatmeubilair en volle blikken bier naar politieagenten. Er waren ook vechtpartijen in de groep zelf. De politie moest wapenstokken en een politiehond inzetten om de rellende fans terug naar de supportersbussen te krijgen. Een uur na de wedstrijd vertrokken ze naar Zwolle.

Slechts één fan is aangehouden. Volgens de politie lag de nadruk op het herstellen van de rust rond het stadion. Een andere supporter werd gebeten door een politiehond, maar met hulp van zijn medesupporters werd hij bevrijd en wist hij te ontkomen. De politie stelt een onderzoek in om de daders op te sporen.

Davy Klaassen liep een hoofdwond op bij het aanstekerincident in De Kuip. Foto: Getty Images

Incident in week van supportersgeweld

Het incident in Eindhoven volgt in een week waarin supportersgeweld in Nederland fors de kop opstak. Een dag na homofobe spreekkoren van een groep Spakenburgse fans bij SV Spakenburg-PSV (1-2) ging het goed mis in De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax in de halve finale van het KNVB-bekertoernooi.

Davy Klaassen werd bij een opstootje tussen spelers van Feyenoord en Ajax na rust geraakt door een aansteker vanuit het publiek. Daarbij liep de middenvelder van Ajax, die vlak daarvoor de winnende 1-2 had gemaakt, een hoofdwond op. De wedstrijd werd daarop stilgelegd.

Klaassen hervatte de wedstrijd, maar kon even later niet verder omdat hij kloppingen in zijn hoofd voelde. De vermoedelijke gooier van de aansteker werd nog tijdens de wedstrijd in de boeien geslagen door de politie.

Feyenoord sprak schande van het incident en zal in de resterende thuiswedstrijden overal rondom het veld netten ophangen om herhaling te voorkomen. Tegen Ajax was dat slechts aan één zijde niet het geval, zodat de televisiekijkers geen last van de netten hadden. Precies vanaf die kant werd de aansteker gegooid.

Als gevolg van het aanstekerincident scherpte de KNVB de regels rond het stilleggen van wedstrijden aan. Ook de politie en politiek roerden zich. Politievakbond ACP wil dat alle uit- en thuissupporters tijdens risicowedstrijden preventief geweerd kunnen worden.