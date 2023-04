Willem II doet met zege op VVV goede zaken in strijd om vierde periodetitel

Willem II heeft zondag uitstekende zaken gedaan in de strijd om de vierde periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie. De Brabanders draaiden in eigen huis een achterstand om tegen VVV-Venlo en wonnen met 2-1.

Volledig tegen de verhouding in opende VVV-Venlo in de 21e minuut de score in het Koning Willem II Stadion. Clubtopscorer Sven Braken rondde een uitstekende aanval af en zette de bezoekers zo op een verrassende 0-1.

VVV kon niet lang genieten van de voorsprong, want tien minuten later brak de middag van Jizz Hornkamp aan. De spits schoot vanuit de verre hoek knap de gelijkmaker binnen. Vlak na rust maakte hij uit een indirecte vrije trap de winnende 2-1.

Door de zege gaat Willem II ruimer aan kop in de vierde periodestand. De Tilburgers wonnen alle vier de wedstrijden en hebben drie punten meer dan achtervolgers PEC Zwolle en MVV Maastricht. Er zijn nog zes duels te spelen in de Keuken Kampioen Divisie.

Een periodetitel geeft recht op deelname aan de nacompetitie om promotie naar de Eredivisie. De beloftenteams van Ajax en PSV mogen daar niet aan meedoen, omdat het eerste elftal van die clubs al op het hoogste niveau uitkomen. De vorige periodetitels gingen naar achtereenvolgens Heracles Almelo, PEC Zwolle en Almere City.

Koploper PEC Zwolle en nummer twee Heracles Almelo koersen af op de eerste twee plekken in de Keuken Kampioen Divisie en promoveren dan rechtstreeks naar de Eredivisie. Hun periodetitels worden in dat geval overgenomen door de eerstvolgende teams zonder periodetitel op de eindrangschikking. Dat zouden nu nummer vier Willem II en nummer vijf VVV-Venlo zijn. Almere City staat derde.