Twente vergroot zorgen Cambuur, Emmen komt goed weg met punt tegen NEC

FC Twente heeft SC Cambuur zondag dieper in het moeras gedrukt. De hekkensluiter uit Leeuwarden boog na een onthutsende eerste helft met 4-0 het hoofd voor de subtopper en stevent af op degradatie uit de Eredivisie. FC Emmen, eveneens een laagvlieger, sprokkelde een punt met een doelpuntloos gelijkspel tegen NEC.

Na de onderbreking beet Cambuur van zich af en moest FC Twente-keeper Lars Unnerstall zelfs enkele keren ingrijpen. De tukkers stichtten in deze fase voornamelijk gevaar via de omschakeling, maar onder anderen Steijn faalde in de afronding. In de 78e minuut werd het na een flitsende aanval alsnog 4-0, via Joshua Brenet.