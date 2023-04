PSG-coach Galtier ontdaan door wanstaltig spandoek over zijn zieke moeder in Nice

PSG-trainer Christophe Galtier is ontdaan door het wanstaltige spandoek dat fans van de harde kern van OGC Nice zaterdag toonden tijdens OGC Nice-PSG. Daarop stond een opmerking over zijn moeder, die herstellende is van kanker.

Galtier was vorig seizoen coach van OGC Nice en leidde de club naar de Conference League, waarin 'Les Aiglons' nog altijd actief zijn. Na één seizoen vertrok de Franse coach alweer om bij Paris Saint-Germain aan de slag te gaan.

Dat hebben de fans van OGC Nice hem niet in dank afgenomen. Hij werd voortdurend uitgefloten en uitgejouwd door het publiek. Dieptepunt was een spandoek dat de harde kern toonde, met een verwijzing naar zijn zieke moeder.

Na de wedstrijd, die PSG mede door een goal van Lionel Messi met 0-2 won, haalde Galtier zijn gram. Hij applaudisseerde cynisch naar het publiek en stak twee duimen de lucht in. Vervolgens kreeg hij het aan de stok met Nice-speler Khéphren Thuram, die niet gediend was van de provocaties van zijn voormalige coach.

Galtier oogde op zijn persconferentie zichtbaar ontdaan. "Waarom ik zo reageerde? Hebben jullie dat spandoek gezien? Hebben jullie begrepen wat daarop stond? Mijn moeder is 83 jaar oud en is herstellende van kanker."

"Dat deze supporters naar Europese wedstrijden mogen kijken, komt door mijn werk van vorig seizoen. Wat ze ook zeggen, het komt door onze prestaties van vorig jaar en het werk van Didier Digard", besloot hij. De Franse voetbalbond heeft een onderzoek ingesteld naar het voorval.

