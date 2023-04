Real-speler Valverde slaat tegenstander bij spelersbus na verlies tegen Villarreal

Real Madrid-speler Federico Valverde heeft Álex Baena zaterdag geslagen na de verloren competitiewedstrijd tegen Villarreal. De 24-jarige Uruguayaan was volgens Spaanse media woest vanwege een opmerking van Baena enkele maanden geleden.

Villarreal versloeg Real in Santiago Bernabéu met 2-3. Valverde viel ruim een half uur voor tijd in. Baena werd in de blessuretijd gewisseld.

Baena bevestigt op sociale media dat hij was aangevallen. "Erg blij met de indrukwekkende overwinning in Santiago Bernabéu, maar tegelijkertijd erg verdrietig vanwege de agressie waar ik na de wedstrijd mee te maken kreeg", schrijft Baena.

Volgens Spaanse media heeft Baena in januari tijdens het bekerduel tussen Villarreal en Real (2-3) opmerkingen gemaakt over het gezinsleven van Valverde. "Huil maar nu je zoon niet geboren gaat worden", zou Baena hebben gezegd. Op dat moment waren er problemen met de zwangerschap van de vrouw van Valverde.

Baena ontkent dat hij de Uruguayaan heeft uitgedaagd. "Ik ben verrast door wat er over me wordt gezegd. Het is totaal niet waar dat ik daar iets over heb gezegd."