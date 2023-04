Klaassen vier dagen na aanstekerincident 'gewoon' basisspeler tegen Fortuna

Davy Klaassen staat zondag 'gewoon' in de basis bij Ajax in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (aftrap: 16.45 uur). De aanvallende middenvelder is hersteld van de hoofdwond die hij woensdag opliep bij het aanstekerincident in De Klassieker tegen Feyenoord.

Ajax-trainer John Heitinga meldde zaterdag al dat Klaassen "zonder hoofdpijn" wakker was geworden en tot de wedstrijdselectie zou behoren. De coach zei toen niet of de Oranje-international weer opgesteld zou worden.

De dertigjarige Klaassen werd woensdag in De Kuip bij een opstootje tussen spelers van Feyenoord en Ajax geraakt door een aansteker vanuit het publiek. Vlak daarvoor had hij de winnende 1-2 gemaakt.

De Klassieker werd daarop stilgelegd. Klaassen begon nog wel aan de hervatting, maar moest zich laten wisselen. De vermoedelijke dader werd gelijk gearresteerd. Ajax trok de 1-2 over de streep en bereikte de finale van de KNVB-beker, waarin PSV de tegenstander is.

Ajax moet het tegen Fortuna Sittard wel stellen zonder Mohammed Kudus. De aanvaller viel tegen Feyenoord uit met een hamstringblessure en is niet op tijd hersteld. Hij wordt vervangen door Steven Berghuis. Florian Grillitsch neemt opmerkelijk genoeg de plek van Berghuis op het middenveld in. Voor de Oostenrijker is het pas zijn tweede basisplaats in de Eredivisie.

Verder houdt Heitinga zijn elftal intact. Dat betekent dat Dusan Tadic weer in de spits begint en Youri Baas en Jorge Sánchez de backs van Ajax zijn. Owen Wijndal, Calvin Bassey en Brian Brobbey, die afgelopen zomer voor gezamenlijk 50 miljoen euro werden gekocht, zitten alle drie op de bank.