Haaland zit volgens Guardiola op hetzelfde niveau als Ronaldo en Messi

Manager Josep Guardiola komt superlatieven tekort voor Erling Haaland nadat hij zaterdag weer eens scoorde voor Manchester City in de gewonnen uitwedstrijd tegen Crystal Palace (1-4). Dankzij zijn twee goals staat de Noorse superspits al op 44 doelpunten in zijn debuutseizoen in Manchester.

Met name de tweede goal van Haaland ging de wereld over. De topschutter scoorde met een wonderschone omhaal op een voorzet van Jack Grealish. Hij maakte daarmee zijn dertigste doelpunt in de Premier League en is nog maar vier goals verwijderd van het record van Alan Shearer en Andy Cole, die ooit 34 keer in één seizoen trefzeker waren.

Guardiola was lyrisch over Haaland. "Onze bazen hebben Erling gekocht voor dit soort wedstrijden", zei de manager na afloop tegen de BBC. "We hadden het moeilijk en speelden niet onze beste wedstrijd, maar opeens maakt hij een doelpunt. En die tweede goal was onvoorstelbaar. Een ongelooflijk doelpunt."

Volgens Guardiola kan Haaland wedijveren met de grootste spelers aller tijden. "We hebben twee geweldige decennia meegemaakt met Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, maar Erling zit op hetzelfde niveau. Hij maakt zó veel doelpunten."

Guardiola ziet bij Haaland dezelfde honger als bij Messi en Ronaldo. "Zelfs als hij geen doelpunten op de trainingen maakt, is hij gefrustreerd. Maar dat duurt vijf minuten. En als hij geen twee doelpunten maakt, vraagt hij zich af wat het probleem is. Zijn statistieken zijn ongelooflijk op zijn leeftijd."

Er zijn wel verschillen tussen Messi, Ronaldo en Haaland, zegt Guardiola. "Messi is een completere speler. Hij kan overal spelen omdat hij het spel begrijpt. Cristiano en Haaland zijn meer machines. Maar Erling weet ook dat de twee anderen twee decennia hebben gedomineerd en niet maar één jaar."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.