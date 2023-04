Noppert verrast door belletje Aké en Van Dijk: 'Wist niet van wie het nummer was'

Andries Noppert maakte vrijdag bekend dat een operatie noodzakelijk is om zijn liesproblemen te verhelpen. De doelman van sc Heerenveen kreeg daarna een belletje van Nathan Aké en Virgil van Dijk, al had de Nederlandse WK-keeper ze bijna weggedrukt.

De 29-jarige Noppert keepte vijf maanden geleden in Qatar voor het laatst een interland voor het Nederlands elftal. Maar uit de reacties op zijn aanstaande liesoperatie blijkt dat zijn teamgenoten hem niet vergeten zijn.

"Ik kreeg een telefoontje en dat was erg leuk", zei Noppert zaterdag voorafgaand aan Heerenveen-FC Volendam (2-1) tegen ESPN. "Ik wist niet van wie het nummer was, dan neem ik meestal niet op. Ik krijg namelijk altijd heel veel onbekende telefoontjes. Dus ik zei: 'Kan je zeggen van wie dit nummer is?'"

"Op een gegeven moment dacht ik: waar hebben ze het nou over? Het zal wel. Toen zei hij iets en wist ik: verdomme, dat zijn Nathan Aké en Virgil van Dijk. Het is leuk om met zulke jongens contact te hebben. In korte tijd word je best hecht met elkaar. Het is leuk dat dat soort jongens naar je omkijken."

Na het WK in Qatar, waar hij verrassend de eerste keuze was van toenmalig bondscoach Louis van Gaal, keepte Noppert slechts drie wedstrijden voor Heerenveen. Normaal gesproken blijft het daarbij. Alleen als Heerenveen zich voor de play-offs om Europees voetbal plaatst, is er een kans dat Noppert dit seizoen nog in actie komt.

"Natuurlijk had ik dit niet voor ogen. Daar kunnen we allemaal heel erg moeilijk over gaan doen, maar het is zoals het is. Ik werk elke dag kneiterhard aan mijn herstel. Als je dan ziet dat het niet echt opschiet, ga je bespreken wat er mogelijk is. En als je dan bij iemand komt die binnen een minuut ziet wat er mogelijk is, dan zijn we eruit."