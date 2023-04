Clasie wordt moedeloos van AZ: 'Kan elke week bandje van mezelf opzetten'

Jordy Clasie had geen goed woord over voor AZ na de thuisnederlaag tegen Sparta Rotterdam (0-1). De aanvoerder eist dat de Alkmaarders leren van de fouten uit de laatste drie competitiewedstrijden, die allemaal niet gewonnen werden.

"Je wil soms niet te negatief zijn, maar hier word je moedeloos van", zei een kritische Clasie zaterdag na afloop tegen ESPN. "We krijgen zo makkelijk goals tegen. We werden van tevoren gewaarschuwd voor de lange bal en zo komt precies de goal tot stand. Als je de afspraken niet nakomt, wordt het lastig om de wedstrijd te winnen."

Sparta Rotterdam gebruikte zijn bekende wapen bij de openingstreffer in de blessuretijd van de eerste helft. De bijna 2 meter lange Tobias Lauritsen kopte een hoge pass van achteruit door op Koki Saito en vervolgens tikte de spits een voorzet van de Japanner binnen.

AZ kreeg in het vervolg kansen op de gelijkmaker, maar Jens Odgaard kopte van dichtbij op de lat en Yukinari Sugawara trof de paal. Zodoende won de nummer vier van de Eredivisie voor de derde wedstrijd op rij niet, na een eerder gelijkspel tegen Heerenveen (1-1) en een nederlaag tegen FC Twente (2-1). De koppositie en de tweede plaats zijn voorlopig uit zicht voor de Alkmaarders.

"Het is de laatste weken wat minder dan voorheen", erkende Clasie. "Normaal waren we heel scherp en maakten we veel goals, maar nu gaat het stroever dan normaal. De spirit is er wel, maar de basisdingen doen we verkeerd. Het komt daardoor stom over."

"Het gebeurt elke week. Ik kan elke week wel een bandje van mezelf op gaan zetten, maar dit moet veranderen. We moeten stappen maken. Als je zo drie wedstrijden op rij niet wint, gaan we het nog heel moeilijk krijgen."

Verslagenheid bij AZ na de derde opeenvolgende competitiewedstrijd zonder zege. Foto: ANP

Jansen: 'We blijven kritisch op onszelf'

Trainer Pascal Jansen bleef een stuk rustiger dan zijn aanvoerder. "De tegentreffer was een behoorlijke domper. De manier waarop hebben we uitvoerig besproken. We werden makkelijk uitgespeeld, terwijl we de wedstrijd redelijk onder controle hadden. Hij kwam redelijk uit de lucht vallen."

Jansen zegt zijn spelers qua arbeid niets te kunnen verwijten. "Alleen je moet dit soort momenten - zoals bij de tegengoal - uit je spel verbannen, want het heeft zo veel invloed op de wedstrijd. Wij waren niet goed genoeg om het af te dwingen vandaag."

De vijftigjarige trainer gaat het niet over een andere boeg gooien nu het seizoen van AZ als een nachtkaars lijkt uit te gaan. "We blijven kritisch naar onszelf kijken en een aantal dingen komen steeds terug. We blijven gefocust op wat we kunnen beïnvloeden. Dat deden we in de goede periode en dat blijven we nu ook doen."