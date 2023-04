Van Nistelrooij opgelucht na late opleving PSV: 'Voor rust waren we niet scherp'

Trainer Ruud van Nistelrooij ziet ook na de 4-0-zege op Excelsior nog veel ruimte voor verbetering bij PSV. De Eindhovenaren konden zaterdag in de eerste helft weer niet overtuigen, maar scoorden in het laatste kwartier drie keer.

"We eindigden zoals we wilden: de wedstrijd winnen en het doelsaldo op orde krijgen. Daar gaat het om. Maar de kanttekening is dat we niet goed begonnen. De eerste helft was niet goed", benadrukte Van Nistelrooij in het Philips Stadion tegen ESPN.