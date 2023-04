Veelbesproken Messi goud waard voor PSG, pijnlijke nederlaag Real in slotfase

Lionel Messi heeft zaterdag een hoofdrol opgeëist bij Paris Saint-Germain. De sterspeler, die in verband wordt gebracht met een terugkeer bij FC Barcelona, hielp de Parijzenaars met een doelpunt en een assist aan een zege op OGC Nice (0-2). In Spanje ging Real Madrid in de slotfase onderuit tegen Villarreal: 2-3.

Messi opende na een klein half uur de score in Nice. De 35-jarige Argentijn krulde een harde lage voorzet van Nuno Mendes in de bovenhoek en maakte zijn veertiende competitietreffer van het seizoen. Een kwartier voor tijd stond Messi ook aan de basis van de tweede treffer. Sergio Ramos kopte binnen uit de corner van de aanvaller.

Vlak na rust was PSG nog goed weggekomen toen een inzet van Nice-aanvoerder Dante via de paal op miraculeuze wijze net niet over de doellijn ging. Bij de thuisploeg kwam voormalig PSV-middenvelder Pablo Rosario in de 68e minuut in het veld.

Het ging deze week veel over Messi, die volgens Franse media na dit seizoen transfervrij vertrekt bij PSG. De Parijzenaars zouden niet tevreden zijn over zijn prestaties. Enkele dagen eerder meldde de vicevoorzitter van FC Barcelona dat er contact is met Messi over een terugkeer in Camp Nou.

PSG koerst af op de negende landstitel deze eeuw, al is de strijd om het kampioenschap in de Ligue 1 nog niet beslecht. RC Lens heeft 'slechts' zes punten minder dan de ploeg van trainer Christophe Galtier.

Lionel Messi viert zijn openingstreffer tegen Paris Saint-Germain. Foto: AFP

Real Madrid lijdt pijnlijke nederlaag

In La Liga gaf Real tot twee keer toe een voorsprong weg en werd zelfs verloren van Villarreal: 2-3. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti maakte deze week nog grote indruk door ten koste van FC Barcelona de finale van de Copa del Rey te bereiken. De Catalanen werden in de return in Camp Nou mede door drie doelpunten van Karim Benzema met 0-4 verslagen.

Tegen Villarreal kwam de Franse topspits niet tot scoren, maar het zag er lange tijd naar uit dat Real zich dat wel kon permitteren. De 'Koninklijke' nam na een kwartier de leiding door een eigen doelpunt van verdediger Pau Torres, die een voorzet van Marco Asensio in eigen doel werkte.

Samuel Chukwueze deed in de 39e minuut wat terug voor Villarreal door af te ronden na een geweldige schijnbeweging, maar Real kwam aan het begin van de tweede helft weer op voorsprong. Vinícius Júnior wurmde zich tussen de verdedigers van Villarreal door en rondde koeltjes af.

In de slotfase ging het toch nog helemaal mis voor Real. José Luis Morales werkte twintig minuten voor tijd van dichtbij de 2-2 binnen en tien minuten later was Thibaut Courtois kansloos bij een afstandsschot van Chukwueze. Real dacht in de slotfase nog een penalty te krijgen na een vermeende overtreding op Eduardo Camavinga, maar de scheidsrechter draaide zijn besluit terug na ingrijpen van de VAR.

Real Madrid heeft alleen nog een theoretische kans op de landstitel. Koploper FC Barcelona heeft twaalf punten meer én een wedstrijd minder gespeeld. De ploeg van Frenkie de Jong neemt het maandag in eigen huis op tegen Girona.