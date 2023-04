AZ verliest in Alkmaar ook van Sparta en blijft voor derde duel op rij zonder zege

AZ heeft zaterdag in de Eredivisie opnieuw niet kunnen winnen. De ploeg van trainer Pascal Jansen ging in Alkmaar met 0-1 onderuit tegen Sparta. Daardoor bleef AZ voor het derde duel op rij zonder zege.

Tobias Lauritsen zorgde in de blessuretijd van de eerste helft voor het enige doelpunt van de wedstrijd na uitstekend voorbereidend werk van Koki Saito. De Japanner zette met behendig voetenwerk AZ-linksback Milos Kerkez te kijk en gaf perfect voor op Lauritsen, voor wie het een koud kunstje was om binnen te werken.

Voor Lauritsen was het zijn negende doelpunt in Rotterdamse dienst. De 25-jarige Noor kwam afgelopen zomer voor een 500.000 euro over van het Noorse Odds BK. Niet eerder maakte de aanvaller in één seizoen zo veel doelpunten als in deze voetbaljaargang.

In de slotfase was AZ tot twee keer toe dicht bij de gelijkmaker. Jens Odgaard kopte in de 86e minuut van dichtbij op de lat en Yukinari Sugawara schoot in blessuretijd op de paal.

AZ speelde in de afgelopen weken gelijk tegen sc Heerenveen (1-1) en verloor bij FC Twente (2-1).

Feest bij de spelers van Sparta na het doelpunt van Tobias Lauritsen. Foto: ANP

AZ beleeft slechte generale voor duel met Anderlecht

Door de nederlaag raakt AZ verder achterop in de strijd om de tweede plaats, een plek die recht geeft op een plaats in de voorronde van de Champions League. De Alkmaarders staan vierde en hebben vijf punten achterstand op nummer twee PSV, dat zaterdag met 4-0 van Excelsior won. Ajax, dat zondag een thuisduel met Fortuna Sittard speelt, staat daar met twee punten meer dan AZ nog tussen.

AZ beleefde met het verlies bovendien een slechte generale voor de wedstrijd van donderdag tegen Anderlecht, het heenduel in de kwartfinales van de Conference League. De aftrap in Alkmaar is om 20.00 uur en de return in Brussel is een week later.

Sparta zette met de overwinning juist een uitstekend seizoen voort. De ploeg van trainer Maurice Steijn klimt ten koste van FC Twente naar de vijfde plek in de Eredivisie. De tukkers spelen zondag nog wel thuis tegen SC Cambuur.