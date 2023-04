Uitblinker Xavi Simons gidst PSV in tweede helft naar riante zege op Excelsior

PSV heeft zaterdag een probleemloze overwinning geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij imponeerde niet voor eigen publiek, maar won dankzij een effectieve tweede helft wel ruim van degradatiekandidaat Excelsior: 4-0.

Luuk de Jong tekende in de twaalfde minuut voor de openingstreffer in het Philips Stadion. Xavi Simons zorgde in de 78e minuut voor de beslissing en is nu samen met FC Utrecht-spits Anastasios Douvikas gedeeld topscorer in de Eredivisie (ieder veertien goals). Via Fábio Silva en Érick Gutiérrez liep PSV in de slotfase uit naar een ruime zege.

Hoewel PSV vier keer scoorde, werd het thuispubliek vooral in de eerste helft niet bepaald vermaakt. Eerder deze week hadden de Eindhovenaren het ook al lastig met amateurclub SV Spakenburg in de halve finales van de KNVB-beker. De club uit de Tweede Divisie werd slechts met 1-2 verslagen.

Door de zege op Excelsior staat PSV momenteel op de tweede plek in de Eredivisie. Koploper Feyenoord heeft vijf punten meer en speelt zondag nog een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Ajax ontvangt dan Fortuna Sittard en mag zich bij een zege weer de nummer twee van de Eredivisie noemen.

Excelsior blijft door de nederlaag in de gevarenzone hangen. De Kralingers staan op de zestiende plek en zijn virtueel veroordeeld tot de nacompetitie voor lijfsbehoud. De voorsprong op nummer zeventien FC Groningen is wel zeven punten. Alleen de onderste twee ploegen degraderen rechtstreeks.

Stand boven in de Eredivisie 1. Feyenoord 27-64 (+36)

2. PSV 28-59 (+42)

3. Ajax 27-56 (+45)

4. AZ 28-54 (+21)

Fábio Silva en Érick Gutiérrez vieren de vierde treffer van PSV. Foto: Pro Shots

Xavi Simons opnieuw uitblinker bij PSV

Vier dagen na de benauwde zege op Spakenburg ging PSV wel voortvarend van start tegen Excelsior. Na twaalf minuten was het al raak. Patrick van Aanholt kreeg de tijd om een voorzet te geven en vond de volledig vrijstaande De Jong, die van dichtbij zijn negende competitietreffer van het seizoen maakte.

Het bleek geen voorbode voor een doelpuntrijke eerste helft. PSV creëerde weinig kansen en mocht van geluk spreken dat Excelsior niet scoorde. De beste kans was vijf minuten voor rust voor Kenzo Goudmijn. Hij mocht uithalen na goed voorbereidend werk van Couhaib Driouech, maar zijn vizier stond niet op scherp.

De spelers van PSV gingen onder een fluitconcert naar de kleedkamer, maar na rust werden de thuisfans alsnog verwend. Zonder de uit voorzorg gewisselde De Jong - Guus Til kwam voor hem het veld in - verzuimde Joey Veerman in de eerste halve minuut van de tweede minuut al te scoren. Na goed voorbereidend werk van Simons schoof de middenvelder de bal rakelings naast.

Een kwartier na rust kreeg Simons een nóg grotere kans. De sterspeler van de thuisploeg stond in vrijstaande positie zo dicht bij de doellijn dat hij eigenlijk niet kon missen, maar toch schoot hij de bal over. In de 78e minuut nam Simons revanche: de negentienjarige aanvaller kopte binnen nadat Jordan Teze de bal van Nathan Tjoe-A-On had ontfutseld.