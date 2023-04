Wittek leidt Vitesse naar broodnodige zege, Heerenveen klopt Volendam

Vitesse heeft zaterdag voor het eerst in bijna twee maanden een Eredivisie-wedstrijd gewonnen. Zonder de afwezige trainer Phillip Cocu waren de Arnhemmers met 2-0 te sterk voor Go Ahead Eagles. Later op de avond loodste Sydney van Hooijdonk sc Heerenveen naar een 2-1-zege op FC Volendam.

Uitgerekend Maximilian Wittek opende de score in het GelreDome. De linksback vocht deze week met Million Manhoef op de training en kreeg net als zijn ploeggenoot een boete. Het akkefietje had geen negatief effect op zijn wedstrijd, want Wittek krulde in de 21e minuut op schitterende wijze een vrije trap in het doel.

Go Ahead Eagles had daar niet veel tegen in te brengen en incasseerde twintig minuten na rust ook de tweede treffer. Mohamed Sankoh hoefde de bal van dichtbij alleen maar te schampen na goed voorbereidend werk van Melle Meulensteen, die een corner met zijn hak verlengde.

Vitesse moest het tegen Go Ahead zonder trainer Cocu stellen. De 101-voudig international moest deze week geopereerd worden vanwege een acute blindedarmontsteking.

Onder de leiding van assistent Chris van de Weerden maakte Vitesse een einde aan een slechte reeks. Vitesse won op 12 februari van FC Utrecht (2-0), maar daarna bleef de ploeg van Cocu tegen FC Volendam, Ajax, AZ, Sparta Rotterdam, PSV en RKC Waalwijk zonder zege. Alleen van PSV (1-1) werd niet verloren.

De overwinning op Go Ahead komt als geroepen, want Vitesse is nog altijd verwikkeld in de strijd tegen degradatie. De Arnhemmers staan slechts drie punten boven de degradatiestreep.

Stand onder in de Eredivisie 13. Vitesse 28-27 (-15)

Vitesse 28-27 (-15) 14. FC Volendam 28-27 (-26)

FC Volendam 28-27 (-26) 15. FC Emmen 27-24 (-21)

FC Emmen 27-24 (-21) 16. Excelsior 28-24 (-30)

Excelsior 28-24 (-30) 17. FC Groningen 28-17 (-30)

FC Groningen 28-17 (-30) 18. SC Cambuur 27-16 (-30)

Van Hooijdonk loodst Heerenveen naar zege

In Heerenveen was Sydney van Hooijdonk de gevierde man. De aanvaller nam namens de Friese club beide treffers voor zijn rekening. Alle doelpunten vielen voor rust.

Al in de zesde minuut was het voor de eerste keer raak voor Van Hooijdonk. De huurling van Bologna tikte van dichtbij binnen uit een voorzet van Osame Sahraoui. De 23-jarige Van Hooijdonk werd daardoor de eerste speler sinds Alfred Finnbogason die vijf keer op rij scoorde in de Eredivisie voor sc Heerenveen.

Henk Veerman, voormalig speler van Heerenveen, maakte in de achttiende minuut gelijk. Vanwege zijn verleden bij de Friezen juichte de aanvaller ingetogen. Na ruim een half uur spelen zette Van Hooijdonk sc Heerenveen opnieuw op voorsprong. Hij kreeg de bal in het zestienmetergebied voor zijn voeten en schoot overtuigend raak: 2-1.

Van Hooijdonk staat dit seizoen in de Eredivisie op dertien treffers. Sinds het seizoen 2019/2020 was Veerman de meest productieve Heerenveen-topscorer in een seizoen, met veertien doelpunten in 2020/2021.