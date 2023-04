AS Roma beleeft met winst op Torino goede generale voor EL-duel met Feyenoord

AS Roma heeft een goede generale beleefd voor het heenduel in de kwartfinales van de Europa League donderdag met Feyenoord. De ploeg van trainer José Mourinho won zaterdag in de Serie A met 0-1 van Torino.

Paolo Dybala maakte al in de achtste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. De 29-jarige Argentijn scoorde uit een strafschop nadat Perr Schuurs ongelukkig hands hand gemaakt in zijn eigen strafschopgebied.

De 23-jarige Schuurs, die afgelopen de overstap maakte van Ajax naar Turijn, speelde de hele wedstrijd. Datzelfde gold voor Georginio Wijnaldum bij de bezoekers.

Feyenoord-AS Roma is donderdag een herhaling van de Conference League-finale van vorig jaar. Feyenoord, dat zondag in de Eredivisie een thuiswedstrijd speelt tegen RKC Waalwijk, ging toen in Tirana met 1-0 onderuit.

AS Roma klimt dankzij de overwinning ten koste van AC Milan naar de derde plaats in de Serie A. De Romeinen staan wel een straatlengte achter op koploper Napoli dat nagenoeg zeker is van de landstitel.

Joshua Zirkzee was met een assist belangrijk voor Bologna. Foto: Getty Images

De Roon met Atalanta onderuit tegen Bologna

Eerder op de dag ging het Atalanta van aanvoerder Marten de Roon op eigen veld onderuit tegen Bologna: 0-2. Atalanta liet, met het oog op deelname aan Europees voetbal, na om een aantal plekken te stijgen en blijft nu voorlopig zesde.

De 32-jarige De Roon was de enige Nederlander die meedeed bij Atalanta. Teun Koopmeiners en Hans Hateboer ontbraken door blessures. Bij Bologna had middenvelder Jerdy Schouten een basisplaats en viel aanvaller Joshua Zirkzee na een uur spelen in.

Spits Nicola Sansone zette Bologna kort na de pauze op voorsprong. In de slotfase verdubbelde Riccardo Orsolini op aangeven van Zirkzee de marge. Bologna staat achtste en heeft vijf punten minder dan Atalanta.