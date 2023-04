Ten Hag raakt Rashford in 'idioot schema' kwijt: 'Drie duels in zes dagen is te veel'

Erik ten Hag heeft ondanks het resultaat een nare bijsmaak overgehouden aan de 2-0-overwinning van Manchester United op Everton. De Nederlandse manager zag zijn topscorer Marcus Rashford zaterdag geblesseerd uitvallen.

"Deze blessure had voorkomen kunnen worden", zei Ten Hag na afloop op de persconferentie. "Dit was voor ons de derde wedstrijd in zes dagen. Het is een idioot schema."

Manchester United ging zondagavond op bezoek bij Newcastle United (2-0-verlies) en speelde woensdag een inhaalwedstrijd tegen Brentford (1-0-winst). Zaterdag kwam United aan het begin van de middag al in actie tegen Everton.

"Wij spelen de late zondagavondwedstrijd, doordeweeks spelen we een inhaalwedstrijd tegen Brentford en vervolgens spelen wij de vroege zaterdagwedstrijd. Dat is niet goed, maar daar moeten we maar mee omgaan. Alleen je moet ook de spelers beschermen. Drie wedstrijden in zes dagen is te veel."

De 25-jarige Rashford, goed voor 28 goals dit seizoen, strompelde in de slotfase naar de kant en werd vervangen door Wout Weghorst. Het is nog onduidelijk wat Rashford precies mankeert en hoelang hij uit de roulatie zal zijn.

'Er wordt bewust een risico genomen'

Ten Hag, die met Manchester United mogelijk 65 wedstrijden gaat spelen dit seizoen, had geen goed woord over voor de makers van het speelschema. "Er wordt bewust een risico genomen. Spelers kunnen niet zo snel herstellen. Alle wetenschappers en deskundigen zullen zeggen dat spelers meer rust nodig hebben."

"Ik kan alleen maar hopen dat we Rashford niet voor langere tijd kwijt zijn", vervolgde Ten Hag. "Het komt puur en alleen door het overvolle speelschema dat we in deze situatie verzeild zijn geraakt."