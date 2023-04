De Ligt helpt Bayern met prachtgoal aan zege, Malen belangrijk voor Dortmund

Matthijs de Ligt heeft Bayern München zaterdag aan een 0-1-overwinning op SC Freiburg geholpen. De Nederlander nam met een prachtgoal het enige doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening. Mede dankzij een doelpunt van Donyell Malen won Borussia Dortmund met 2-1 van Union Berlin.

De 23-jarige De Ligt haalde in de 52e minuut van zo'n 25 meter snoeihard uit en schoot fenomenaal raak voor Bayern. Het was voor de verdediger, die afgelopen zomer voor bijna 70 miljoen euro overkwam van Juventus, zijn derde doelpunt van het seizoen.

Bayern, dat dinsdag nog door Freiburg werd uitgeschakeld in de DFB-Pokal (1-2), had genoeg kansen om met een grotere marge te winnen. Het was vooral aan doelman Mark Flekken te danken dat het verschil bij één doelpunt bleef. De Nederlander onderscheidde zich gedurende de wedstrijd met meerdere fraaie reddingen.

Bayer Leverkusen won met 3-1 van Eintracht Frankfurt. Bij de thuisploeg kwam Mitchel Bakker in de zeventigste minuut in het veld voor Jeremie Frimpong. Ook Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah vielen in de slotfase in. FSV Mainz-Werder Bremen eindigde in 2-2 en FC Köln won met 1-3 bij FC Augsburg.