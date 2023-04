Diamantenogen bij Dortmund en mislukt bij Arsenal: dit is Ajax-directeur Mislintat

Sven Mislintat was een van de architecten van het Borussia Dortmund dat in 2013 de Champions League-finale haalde, waarna hij mislukte bij Arsenal. Nu wordt de vijftigjarige Duitser de nieuwe directeur voetbalzaken van Ajax, als opvolger van de veertien maanden geleden vertrokken Marc Overmars. Wie is hij en wat heeft hij tot dusver gepresteerd?

'Diamantenauge', zo kennen ze Mislintat in Duitsland. Hij dankt de bijnaam aan het 'diamantenoog' waarmee hij in dienst van Borussia Dortmund het talent en de potentie zag bij spelers als Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé en Mats Hummels.

Shinji Kagawa was misschien wel zijn spectaculairste ontdekking. De middenvelder had elf wedstrijden ervaring op het hoogste niveau in Japan toen Mislintat hem in 2010 op 21-jarige leeftijd voor 350.000 euro naar Dortmund haalde. Twee jaar later vertrok Kagawa met twee Bundesliga-kampioenschappen achter zijn naam als een van de duurste Aziatische spelers ooit naar Manchester United.

Mislintat zelf haalde als voetballer nooit een noemenswaardig niveau. De Duitser studeerde aan de Ruhr Universiteit van Bochum en was als twintiger assistent-trainer bij de semiprofs van VfL Kamen, maar hij maakte pas echt naam als scout bij Dortmund.

Sven Mislintat (tweede van links) haalde in 2011 zijn trainersdiploma, maar maakte carrière als scout en technisch directeur. Foto: Getty Images

Succesvol bouwen bij Dortmund

"We hadden bij Dortmund niet de middelen om spelers uit de top te halen", vertelde Mislintat vier jaar geleden aan het Duitse voetbalmagazine 11Freunde. En dat is voor zijn eerste jaren in dienst van de club een understatement. Toen Mislintat in 2006 als scout begon, was Dortmund net gered van de financiële ondergang. De club kon niet anders dan speuren naar jonge talenten, in de hoop die vervolgens voor veel geld te verkopen. Het bleek Mislintat op het lijf geschreven.

De komst van Kagawa in 2010 noemde Mislintat de "sleuteltransfer" in zijn carrière. Zijn naam als scout was gevestigd, waarna hij die zomer ook een rol had bij de transfer van Lewandowski. 5 miljoen euro betaalde Dortmund aan Lech Poznan voor de latere Wereldvoetballer van het Jaar. Drie jaar later werd Pierre-Emerick Aubameyang van Saint-Étienne voor 13 miljoen euro vastgelegd.

De lucratiefste ontdekking van Mislintat was Dembélé, in 2016 voor 35 miljoen euro opgepikt bij Stade Rennais. Een jaar later betaalde FC Barcelona 140 miljoen euro voor de Fransman, al was de rol van Mislintat bij Dortmund toen al uitgespeeld. Hij botste met trainer Thomas Tuchel - naar verluidt over de eventuele komst van Oliver Torres van Atlético Madrid - en die onenigheid liep hoog op. In zijn laatste maanden bij Dortmund mocht Mislintat het trainingscomplex niet eens meer betreden, ook al was Tuchel toen geen trainer meer.

Mislintat in zijn tijd bij Arsenal met toenmalig trainer Arsène Wenger. Foto: Getty Images

Miskopen en oude bekenden bij Arsenal

Het was Arsenal dat Mislintat en Dortmund in november 2017 van elkaar 'verloste'. Als 'head of recruitment' moest hij bouwen aan een nieuw elftal bij de Londenaren, die bezig waren aan het laatste seizoen onder manager Arsène Wenger.

Maar waar Dortmund door de aankopen van Mislintat de weg omhoog vond, zakte Arsenal door zijn invloed alleen maar verder weg. De Duitser was niet echt creatief. Grote aankopen waren Henrikh Mkhitaryan en Aubameyang, die Mislintat nog kende van zijn tijd bij Dortmund. En met Dinos Mavropanos, Lucas Torreira, Matteo Guendouzi, Stephan Lichtsteiner en Bernd Leno haalde hij ook spelers die ze bij Arsenal al bijna vergeten zijn.

Mede door de slechte aankopen moest Mislintat al na veertien maanden vertrekken bij Arsenal, al vond hij zelf dat hij het niet zo slecht gedaan had.

"Arsenal bleef 22 wedstrijden op rij ongeslagen, haalde de Europa League-finale en eindigde als vijfde in de Premier League", somde hij in maart 2021 op in een interview met The Athletic. "Je kunt zeggen dat dat niet goed genoeg is, maar er zijn een hoop clubs die ervoor tekenen."

Mislintat in februari 2022 tussen de spelers van VfB Stuttgart. Foto: Getty Images

Gesprek met Bosz bij Stuttgart

Een nieuwe club, een nieuwe functie. Bij VfB Stuttgart werd Mislintat in 2019 voor het eerst in zijn carrière technisch directeur, de functie die hij nu ook bij Ajax gaat vervullen.

Stuttgart had verre van de financiële middelen van Arsenal en dus werkte Mislintat in een ander 'segment' van de markt. En dat ging best aardig. Naouirou Ahamada werd voor 1,5 miljoen euro opgepikt bij de beloften van Juventus en anderhalf jaar later voor 12 miljoen euro doorverkocht aan Crystal Palace. Ook met Sasa Kalajdzic (gekocht voor 6 miljoen euro en verkocht voor 18 miljoen euro) schoot Mislintat raak.

Sportief ging het Stuttgart in de jaren van Mislintat lange tijd ook voor de wind. De club promoveerde uit de 2. Bundesliga en eindigde een jaar later als negende op het hoogste niveau. Momenteel staat Stuttgart wel op degraderen, maar Mislintat is al vertrokken. Eind vorig jaar weigerde hij zijn contract te verlengen, volgens Duitse media omdat hij op technisch vlak niet altijd de eindverantwoordelijkheid kreeg. Hij besloot daarop te vertrekken.