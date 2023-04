Manchester United van Ten Hag boekt bij rentree Eriksen simpele zege op Everton

Manchester United heeft zaterdag een simpele overwinning geboekt in de Premier League. De ploeg van manager Erik ten Hag won voor eigen publiek met 2-0 van Everton. De terugkeer van Christian Eriksen gaf de zege extra glans.

Eriksen kwam in de 77e minuut in het veld. Toen was de eindstand van 2-0 al bereikt. Scott McTominay zorgde voor rust voor het openingsdoelpunt door vanuit een moeilijke hoek raak te schieten. In de tweede helft maakte Anthony Martial de tweede treffer.