Dolend Chelsea verliest bij terugkeer Lampard, Manchester United klopt Everton

De terugkeer op de bank van trainer Frank Lampard heeft nog niet tot betere resultaten van Chelsea in de Premier League geleid. De dolende Londenaren verloren zaterdag met 1-0 bij Wolverhampton Wanderers, terwijl Manchester United met 2-0 te sterk was voor Everton.

Wolverhampton-middenvelder Matheus Nunes maakte in de 31e minuut de enige treffer van de wedstrijd op Molineux, waardoor Chelsea voor de vierde keer op rij puntenverlies leed. De tweevoudig Champions League-winnaar heeft de laatste drie wedstrijden zelfs niet gescoord.

Chelsea is dit seizoen ondanks enorme investeringen niet meer dan een middenmoter. Trainer Graham Potter werd zes dagen geleden ontslagen, waarna Bruno Saltor Grau dinsdag tegen Liverpool (0-0) als eindverantwoordelijke op de bank zat.

Tegen Wolverhampton was Lampard voor het eerst op interimbasis hoofdtrainer. Het clubicoon werd twee jaar geleden ontslagen als trainer van Chelsea en moet nu proberen nog iets van het seizoen te maken. Komende woensdag speelt Chelsea in de kwartfinales van de Champions League uit tegen Real Madrid.

Programma/uitslagen Premier League Zaterdag: Manchester United-Everton 2-0

Zaterdag: Aston Villa-Nottingham 2-0

Zaterdag: Tottenham-Brighton 2-1

Zaterdag: Wolverhampton-Chelsea 1-0

Zaterdag: Leicester-Bournemouth 0-1

Zaterdag: Brentford-Newcastle 1-2

Zaterdag: Fuham-West Ham 0-1

Zaterdag: 18.30 uur: Southampton-Mahcester City

Zondag 15.00 uur: Leeds-Crystal Palace

Zondag 17.30 uur: Liverpool-Arsenal

Eriksen maakt rentree bij United

Manchester United boekte een simpele thuiszege (2-0) op Everton. De terugkeer van Christian Eriksen gaf de zege van de ploeg van trainer Erik ten Hag extra glans.

Eriksen kwam in de 77e minuut in het veld. Toen was de 2-0-eindstand al bereikt. Scott McTominay zorgde voor rust voor het openingsdoelpunt door vanuit een moeilijke hoek raak te schieten. In de tweede helft maakte Anthony Martial de tweede treffer.

De terugkeer van de 31-jarige Eriksen kwam sneller dan verwacht. De spelmaker liep begin dit jaar een enkelblessure op. Toen werd ingeschat dat de 120-voudig Deens international de rest van het seizoen niet meer beschikbaar zou zijn.

Haaks op de vreugde om de terugkeer van Eriksen stond het uitvallen van Marcus Rashford. De smaakmaker van United strompelde in de slotfase van het veld en werd vervangen door Wout Weghorst. Het is onduidelijk wat Rashford precies mankeert. Tyrell Malacia had een basisplaats bij Manchester United.

Door de zege op Everton zit United steviger in het zadel in de strijd om een Champions League-ticket. De top vier doet volgend seizoen mee aan de groepsfase van het Europese miljoenenbal.

Rood voor trainers Tottenham en Brighton

Ook Newcastle United blijft op koers voor een Champions League-ticket. 'The Magpies' wonnen met 1-2 bij Brentford, na een 0-1-achterstand bij rust. Ivan Toney benutte aan het einde van de eerste helft een strafschop voor Brentford. In de tweede helft pakte Newcastle door een eigen doelpunt van Brentford-speler David Raya en een goal van voormalig Willem II-spits Alexander Isak alsnog de drie punten.

Tottenham Hotspur won met 2-1 van Brighton & Hove Albion, nadat de trainers van beide clubs waren weggestuurd. Cristian Stellini van Tottenham en Roberto De Zerbi van Brighton kregen het in 58e minuut langs de lijn met elkaar aan de stok, waarop scheidsrechter Stuart Attwell rood trok voor beide Italianen.

De stand in het Tottenham Hotspur Stadium was op dat moment 1-1, door goals van Son Heung-min (Tottenham) en Lewis Dunk (Brighton). Tien minuten voor tijd bezorgde Harry Kane de Spurs de winst. Arnaut Danjuma was een minuut eerder in het veld gekomen bij de thuisploeg, terwijl Joël Veltman een basisplaats had bij Brighton.

Aston Villa won thuis met 2-0 van Nottingham Forest. Oud-Ajacied Bertrand Traoré en Ollie Watkins scoorden. Bournemouth was door een goal van Philip Billing met 0-1 de sterkste op bezoek bij Leicester City en ook West Ham United tegen Fulham eindigde in 0-1. De enige treffer op Craven Cottage was een eigen doelpunt van Fulham-verdediger Harrison Reed.