Ajax heeft met Mislintat ruim jaar na vertrek Overmars weer technisch directeur

Ajax heeft na meer dan veertien maanden de opvolger van Marc Overmars gevonden. De regerend landskampioen heeft een akkoord bereikt met de Duitser Sven Mislintat, melden De Telegraaf en VI maandag. Hij tekent tot medio 2026 en wordt naar verwachting dinsdag gepresenteerd.

Sinds het vertrek van Overmars in februari vorig jaar was de positie van directeur voetbalzaken vacant. Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra vulden de functie op interimbasis in, maar kregen na een slechte transferzomer geen vaste aanstelling.

Lange tijd leek de Engelsman Julian Ward de opvolger van Overmars te worden, maar hij zegde af. Ajax kwam vervolgens bij Mislintat terecht. De Duitser werkte als hoofdscout bij Borussia Dortmund en Arsenal en was tot november vorig jaar sportief directeur van VfB Stuttgart. Bij de Bundesliga-club koos hij er zelf voor zijn contract niet te verlengen.

De vijftigjarige Mislintat krijgt bij Ajax onder meer de taak het aankoopbeleid vorm te geven. Het is nog niet bekend of daarbij ook een rol voor Huntelaar is weggelegd. Hamstra vertrok begin deze maand uit eigen beweging al bij Ajax.

Sven Mislintat is de nieuwe technische man bij Ajax. Foto: Getty Images

Mislintat moet knoop doorhakken over trainerspositie

Een van de eerste uitdagingen van Mislintat is het aanstellen van een trainer voor volgend seizoen. Na het ontslag van Alfred Schreuder staat John Heitinga voor de groep. Het is nog onduidelijk of Heitinga langer kan blijven. Hij eiste zelf eerder deze maand duidelijkheid van de Ajax-leiding.

Door de aanstelling van Mislintat zullen de geruchten over een eventuele terugkeer van Peter Bosz waarschijnlijk toenemen. Mislintat wilde Bosz eerder ook naar Stuttgart halen. Bovendien liet Bosz onlangs zelf weten dat hij openstaat voor een gesprek bij Ajax, waar hij in het seizoen 2016/2017 al werkte.

Zo worden de vacatures bij Ajax ook steeds meer ingevuld. Eerder deze maand werd Jan van Halst al voorgedragen als nieuw lid van de raad van commissarissen van Ajax. De oud-middenvelder is de beoogde opvolger van Danny Blind voor de portefeuille technische zaken. Op 26 mei wordt tijdens de algemene ledenvergadering over zijn voordracht besloten.