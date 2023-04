Sevilla voelt zich structureel benadeeld door arbitrage en haalt uit in verklaring

Sevilla voelt zich dit seizoen structureel benadeeld door de arbitrage in de Spaanse competitie. De club ziet zich zaterdag zelfs genoodzaakt om in een officiële verklaring te wijzen op de vele kaarten die de spelers onterecht zouden hebben ontvangen.

De verklaring komt daags na het 2-2-gelijkspel van Sevilla tegen Celta. In dat duel kreeg Sevilla-middenvelder Pape Gueye al in de negentiende minuut twee keer geel en dus rood. Ook verdediger Marcos Acuña moest voortijdig inrukken.

In de officiële verklaring benadrukt Sevilla dat het respect heeft voor de scheidsrechters en het werk dat zij doen. "Toch willen we onze bezorgdheid uiten en duidelijk maken dat de club zich niet kan vinden in het grote aantal kaarten dat onze spelers hebben ontvangen."

Sevilla lepelt in de verklaring vervolgens tal van statistieken op die in het voordeel van de club zouden spreken. Zo maakten volgens de Andalusiërs dertien andere clubs meer overtredingen in La Liga, maar kreeg Sevilla samen met Elche toch de meeste rode kaarten. Bovendien kreeg alleen RCD Mallorca vaker geel.

Sevilla trekt vergelijking met Premier League

Volgens Sevilla trekken de scheidsrechters in Spanje überhaupt te veel kaarten. De club trekt de vergelijking met Engeland. "In de Premier League, waar fysiek wordt gevoetbald, zijn tot nu toe 29 rode kaarten gegeven. In La Liga 108. Meer dan drie keer zo veel. Die cijfers moéten bij de arbitrage tot bezinning leiden."

Sevilla is bezig aan een teleurstellend seizoen en is met tien wedstrijden te gaan nog niet veilig. De club heeft vijf punten meer dan de ploegen in de degradatiezone. Die ploegen hebben bovendien nog een wedstrijd tegoed.