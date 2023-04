FC Groningen ziet degradatie naderen: 'We begonnen rare dingen te doen'

De frustratie en het ongeloof neemt met de wedstrijd toe bij FC Groningen. De ploeg van trainer Dennis van der Ree verloor vrijdag tegen FC Utrecht voor de vijfde keer op rij en heeft een wonder nodig om nog in de Eredivisie te blijven.

"Ondanks dat je niet per se slecht speelt, spat de overtuiging er nou ook niet bepaald van af", was de harde constatering van doelman Michael Verrips tegenover ESPN na het duel met FC Utrecht. Er werd met 1-2 verloren, terwijl FC Groningen vooral voor rust niet onderdeed voor FC Utrecht.

"Ik vond dat FC Utrecht niet goed voetbalde", zei Jetro Willems, die zich vlak voor rust geblesseerd moest laten vervangen. "Als je hun verdediging onder druk zet, dan raken ze een beetje in paniek. Maar we hielden ons na rust niet aan ons plan. We begonnen rare dingen te doen."

Door het verlies is de kans op lijfsbehoud alleen maar afgenomen voor FC Groningen, dat sinds 2000 onafgebroken op het hoogste niveau speelt. De achterstand op de concurrentie bedraagt al zeven punten en kan later dit weekend nog verder oplopen.

"Het wordt met de week moeilijker, maar ik blijf er in geloven", zei Verrips. "We proberen elke week iets anders. Het is lastig om te ontdekken waarom het niet lukt. Als ik om me heen kijk in de kleedkamer zie ik gewoon heel veel kwaliteit, maar het frustrerende is dat het er niet uit komt."

Van der Ree wil handdoek niet in de ring gooien

Ook bij Van der Ree kwam de nieuwe nederlaag hard aan. De trainer wijt de nieuwe nederlaag vooral aan een gebrek aan scorend vermogen in zijn ploeg. "We komen daarin kwaliteit te kort", stelde hij. "We moeten een hoop kansen creëren om überhaupt één doelpunt te maken."

Van der Ree, die het stokje tijdens het seizoen overnam van de ontslagen Frank Wormuth, denkt er na de nederlaag niet aan om de handdoek in de ring te gooien. "Dat is niet aan mij", zei hij. "Ik moet me vol op de volgende wedstrijd focussen."

"Het is elke week hetzelfde verhaal, maar het is uithuilen en doorgaan. We hebben nog zes wedstrijden en er zijn nog achttien punten te behalen. Het wordt steeds moeilijker, maar we zijn nog niet gedegradeerd. Ik moet de moed erin houden."