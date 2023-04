Na diep dal zijn Oranjevrouwen op weg terug: 'Kunnen ons meten met wereldtop'

De Oranjevrouwen gingen vorig jaar door een diep dal op het EK in Engeland. Met de komst van bondscoach Andries Jonker is de weg omhoog ingezet, leerde vrijdag de onnodig verloren oefeninterland tegen EK-finalist Duitsland (0-1). En dat is een flinke opsteker richting het WK.

Sinds zijn aanstelling in september probeert Jonker zijn speelsters duidelijk te maken dat Nederland nog altijd tot de wereldtop kan behoren, zoals in de gouden tijden van het gewonnen EK van 2017 en het WK van 2019 (finale).

Het echec van Engeland, waar Nederland vorige zomer op het EK in de kwartfinales als titelverdediger werd onttroond, hadden de zo geliefde Oranjevrouwen murw gebeukt. Bondscoach Mark Parsons werd ontslagen, het gevoel was volgens Jonker "heel negatief".

In de jacht op eerherstel zette Nederland vrijdag een nieuwe stap met een uitstekende wedstrijd tegen topland Duitsland. Het duel in Sittard ging voor Nederland weliswaar met 0-1 verloren, maar de nederlaag was zwaar geflatteerd. Oranje heerste en stapelde kans op kans.

De technisch directeur van de Duitse voetbalbond vertelde Jonker na afloop zelfs dat Nederland had gewonnen. "Hij wist waar we vandaan komen", zei Jonker na afloop. De bondscoach had genoten van het aanvallende spel van zijn ploeg. "Dit is een enorme bevestiging dat we op de goede weg zijn en dat we ons met de wereldtop kunnen meten."

Ook Daniëlle van de Donk had veel vertrouwen opgedaan richting het WK in Australië en Nieuw-Zeeland, dat over ruim drie maanden van start gaat. "Dit is denk ik een van de beste interlands in lange tijd. Het positiespel was goed, af en toe was het nog zoeken. Maar ik sta er heel positief in. Ik zie verbetering en dat geeft alleen maar vertrouwen."

Andries Jonker is geliefd bij de Oranjevrouwen. Foto: Pro Shots

'Andries is de coach die we nodig hadden'

Volgens Van de Donk is een groot deel van het ingezette herstel te danken aan Jonker. Na de flop met de Brit Parsons is er een match tussen de Oranjevrouwen en de voormalige assistent van Louis van Gaal, zegt de reserveaanvoerder.

"Andries is precies de coach die we nodig hadden. Voetbal is geen simpel spel, maar hij doet wel alsof het heel simpel is. Hij zegt: 'Wat moet je als rechtsback als eerste doen? Verdedigen!' Zulke dingen. Hij is duidelijk."

Jonker biedt een luisterend oor. Toen hij tegen Duitsland van plan was rechtsbuiten Victoria Pelova verrassend als rechtervleugelverdediger op te stellen, vroeg hij de speelster van Arsenal eerst of ze dat zag zitten. Datzelfde gold voor aanvoerder Sherida Spitse, de middenvelder die als een van de drie centrumverdedigers tegen Duitsland speelde.

Dat 5-3-2-systeem was de speelsters opnieuw bevallen, na eerdere goede duels in die opstelling tegen Denemarken (2-0) en Costa Rica (4-0). "We hebben vandaag laten zien dat we dat ook goed kunnen", aldus Stefanie van der Gragt, die in Sittard haar honderdste interland speelde. Van de Donk: "Andries verrast me steeds op een positieve manier."

Daniëlle van de Donk baalt na haar inzet op de paal. Foto: Getty Images

'Bal moet alleen nog in het netje'

Van de Donk vond dat Nederland geslaagd was voor de WK-test, alleen had ze ook een duidelijke 'maar'. "We kunnen echt van iedereen winnen, maar we moeten de bal er dan wel inschieten. Dan belonen we onszelf met een mooie wedstrijd. Dat ontbreekt nog."

Het gemis van de geblesseerde topschutter Vivianne Miedema liet zich opnieuw voelen bij de Oranjevrouwen. In de zoektocht naar een oplossing voor haar absentie is Jonker voorlopig uitgekomen bij het koppel Lineth Beerensteyn-Lieke Martens, maar tegen Duitsland leverde dat geen goal op.

Met name Beerensteyn stelde teleur. De razendsnelle aanvaller van Juventus dook vier keer alleen voor de Duitse keeper op, zonder ook maar één keer te scoren. Tijdens de wedstrijd probeerde Jonker haar met een peptalk nog op te beuren, maar in scoringspositie kwam ze daarna niet meer. Van de Donk raakte met een lobje ook nog de binnenkant van de paal.

Jonker schoof de schuld van de nederlaag niet op Beerensteyn af. "Zij is een belangrijk onderdeel van onze ploeg en doet het hartstikke goed. De bal moet alleen in het netje. Het is vervelend dat we hebben verloren. Op een WK had ik in een wak gezeten. Maar op dit moment kan ik er tevreden mee zijn."