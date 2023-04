Burnley verzekert zich van vroegste promotie naar Premier League ooit

Burnley speelt volgend seizoen weer in de Premier League. 'The Clarets' stelden vrijdag liefst zeven Championship-speelrondes voor het einde van het seizoen promotie veilig. Dat is een record.

Op bezoek bij Middlesbrough werd met 1-2 gewonnen. Nadat de thuisclub vroeg in de tweede helft op 1-1 was gekomen, zorgde Connor Roberts voor het allesbeslissende doelpunt.

Vorig seizoen degradeerde Burnley als nummer achttien van de Premier League na zes jaar naar het tweede Engelse niveau. De landskampioen van 1921 en 1960 is na een jaar dus alweer terug.

De promotie is het succes van onder anderen Vincent Kompany. De Belgische oud-topverdediger heeft de club sinds dit seizoen onder zijn hoede. Eerder was hij trainer van Anderlecht.

Burnley is ook nog altijd de club van Wout Weghorst. De Oranje-international staat er sinds januari 2022 onder contract. In de eerste helft van dit seizoen werd hij verhuurd aan Besiktas en momenteel is hij uitgeleend aan Manchester United.

Achter Burnley ligt ook Sheffield United op koers voor promotie naar de Premier League. De club heeft de tweede plek in het Championship vrij stevig in handen. De top twee promoveert rechtstreeks.

